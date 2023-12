El MPN sigue a Figueroa

El bloque de diputados y diputadas del Movimiento Popular Neuquino (MPN) anunció que se autoexcluyeron de recibir una jubilación de privilegio en el marco de la derogación de la Ley 1282 que fue votada por unanimidad por la Legislatura Provincial, a partir de un proyecto enviado por el gobernador Rolando Figueroa.

“En el contexto de una fuerte crisis económico y social del país, que impacta claramente en nuestra provincia, la sociedad demanda de la dirigencia política señales claras y contundentes. Y, en ese marco, es voluntad expresa de este bloque excluirnos de tal beneficio como diputados y diputadas, sometiéndonos así al régimen jubilatorio ordinario”, dijo el presidente del bloque del MPN, Gabriel Álamo.

Además, Cielubi Obreque dijo que acompañan la sanción de la ley, "tanto ayer en general como hoy en particular", no sin antes dejar claro que, en su consideración, "no hay derecho adquirido por expectativa". No obstante, la diputada provincial consideró "necesario hacer esta presentación porque se podría generar alguna duda, y sobre todo teniendo en cuenta que el gobernador elevó una nota en el mismo sentido”.

La decisión se comunicó a través de una nota enviada hoy a la vicegobernadora Gloria Ruiz, firmada por los diez integrantes del bloque del MPN: Gabriel Álamo, Cielubi Obreque, Daniela Rucci, Ludmila Gaitán, Claudio Domínguez, Gerardo Gutiérrez, Paola Cabeza, Ramón Fernández, Patricia Fernández y Juan Sepúlveda.