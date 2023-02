Eguía duro contra Cervi: "Pasó de ser el mesías a mendigar"

El candidato a gobernador por el partido Libertario, Carlos Eguía, tiró con munición gruesa contra los candidatos de Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical en Neuquén y afirmó que insistirá en la justicia electoral para que no les permita usar del sello del partido nacional en las próximas elecciones neuquinas.

"Nosotros lo único que pedimos fue que no pudieran mentirle a la gente", aseguró Eguía que explicó que fueron a la Justicia Electoral de Neuquén para pedir "que repita lo mismo que hizo cuándo no me dejaron jugar a mí", en referencia a la elección en que tuvo que participar como Cambia Neuquén.

"¿Por qué no juegan con su nombre y apellido? porque necesitan de un sello para tratar de sacar algún voto más y rascar el fondo de la olla, porque saben que hoy no están superando ni siquiera el 5%", disparó el candidato del partido de Javier Milei. Además, afirmó: "vamos a seguir hasta el final con esto y si es necesario haremos 10 mil presentaciones".

Cervi, por su parte, aseguró que "las impugnaciones que nos han formulado, más que una disputa por el uso del nombre, encierran un intento por impedir que nuestra fuerza política, Juntos por el Cambio, pueda competir en las próximas elecciones provinciales" y también dijo que su espacio cumplió con el reglamento de la Mesa Nacional de JxC.

Sin dudas nos quieren clausurar, sacar del juego, y es por eso que hemos presentado un escrito en la Justicia electoral, para que no se prive a los neuquinos de optar por nuestra propuesta. (Abro hilo) pic.twitter.com/cjkJSSy2J7 — Pablo Cervi (@CerviPablo) February 14, 2023

"Ir llorando por los pasillos de la justicia electoral es vergonzoso", respondió el periodista Carlos Eguía que también lanzó unos dardos para el radicalismo: "si tiene uno en cada pueblo es demasiado, no pueden llegar ni al 5% de intención de voto y ese es el miedo, pasar de ser el mesías a mendigar en la puerta de la iglesia".