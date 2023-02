Eguía se arrepintió y ahora asegura que no se baja de su candidatura

El candidato a gobernador por el partido libertario que conduce Javier Milei, Carlos Eguía, sorprendió esta mañana en su programa de radio asegurando que renunciaba a su candidatura como gobernador de la provincia del Neuquén, pero minutos después se arrepintió y se mostró "más firme que nunca".

"Hoy se termina mi carrera política" comenzó diciendo Eguía. "En este momento tomé la decisión de no participar a ser gobernador de la provincia del Neuquén, priorizo mi salud, mi vida, porque hay dos o tres pelotudos que se creen que porque tienen un sello son los dueños de tu vida" aseguró el periodista quien se presenta su candidatura bajo el partido Cumplir, acompañando a los Libertarios de Javier Milei.

"No hablo de Javier Milei, voy a tener una reunión con él, porque él no tiene nada que ver. No quería fallarle a la gente que de verdad trabajó. Carlos Eguía sigue siendo el mismo de siempre y no se fuma absolutamente nada. He decidido desde este momento dedicarme públicamente al periodismo, porque la política es lo peor que existe. Los que son dueños de un partido se creen que tienen a Dios agarrado de los huevos" disparó Eguía.