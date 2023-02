UnTER advierte: sin propuesta salarial no inician las clases

Se realizó este jueves una jornada de protesta provincial por parte de los docentes rionegrinos. Durante la mañana se movilizaron en las calles y hacia las oficinas de la Coordinación de Educación. Desde UnTER le advirtieron a la gestión de Carreras que de esta manera no iniciarán las clases el próximo 27 de febrero.

Patricia Ponce, la secretaria general de la seccional Roca indicó que “le decimos al ministerio de Trabajo y al de Educación que las cosas así no seguirán funcionando. Es urgente que las escuelas estén en condiciones dignas para nuestros alumnos. Hay una clara muestra de que poco le importa la Educación al gobierno. Hay escuelas en las que no se terminaron las obras, muchas están en un 45% de ejecución. A los trabajadores no les pagan y están en situación de vulnerabilidad. El gobierno de Río Negro es el responsable de que si el 6 de febrero no llevan una propuesta salarial a la paritaria no vamos a iniciar las clases”

Agregó que “finalizamos el ciclo lectivo 2022 gracias a la voluntad de los trabajadores de la Educación, terminamos en pleno conflicto. Nos reunimos con la gobernadora Carreras y le planteamos nuestros reclamos. Aún así, seguimos sin respuestas. No somos escuchados por el ministerio de Trabajo e incumple el rol de mediador. No solo reclamamos por nuestros salarios, reclamamos por el estado de las escuelas, es un derecho de todos los estudiantes habitar escuelas en condiciones dignas y seguras. Para iniciar el ciclo lectivo el gobierno deberá garantizar estas condiciones y además salarios acordes a la realidad económica que atravesamos. De esta manera no iniciamos las clases si no hay una propuesta”.