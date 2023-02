Koopmann ratificó el fortalecimiento de la educación técnica y del inglés desde la primaria

El candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, ratificó que fortalecer la educación técnica y la capacitación en oficios, será una de las prioridades de su plan de gobierno, con el objetivo de facilitar el acceso de los estudiantes al mundo laboral, y anunció la incorporación del idioma inglés a partir del primer grado de la escuela primaria, además de la enseñanza de materias vinculadas a la robótica y a la programación.

“Este fortalecimiento no será solamente pedagógico sino que debe ir acompañado por inversión en nueva infraestructura y es por eso que a lo largo de los cuatro años de nuestra gestión, vamos a iniciar la construcción de 60 establecimientos educativos”, anticipó el candidato.

En ese sentido, su compañera de fórmula, Ana Pechen, consideró que “la transición entre la escuela y el acceso al mundo laboral, es uno de los retos más importante que tenemos como sociedad, más aún para las mujeres, que hoy en día tenemos más años de escolaridad pero seguimos teniendo tasas de desempleo más altas, salarios más bajos e inserción más precaria, por eso haremos especial énfasis para que la igualdad de género se alcance también en este campo”.

Koopmann sostuvo que estas modificaciones en materia educativa, se vinculan también “con la necesidad de ampliar la matriz productiva de la provincia porque para ello es imprescindible que tengamos los recursos humanos formados para desarrollar estas nuevas actividades económicas que se generen a partir del desarrollo del turismo, las energías renovables, la producción primaria integrada, servicios y logística y la ciencia del conocimiento”.

“Queremos de esta manera fortalecer la educación técnica, impulsar el desarrollo local y afianzar el arraigo de los jóvenes. Para que los jóvenes no tengan que dejar sus pueblos y ciudades, para que las familias no queden fragmentadas y para que las localidades no se queden sin el impulso activo de las generaciones más jóvenes. De esto hablamos cuando decimos que estamos comprometidos con un desarrollo federal y equilibrado, que brinde oportunidades de educación, formación, empleo en cada localidad donde una familia neuquina haya elegido vivir”, enfatizó.