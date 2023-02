Contundente paro de docentes rionegrinos

Los docentes de Río Negro no iniciaron las clases este lunes. El calendario escolar estipulaba que hoy se iniciaba el ciclo escolar. Una medida de fuerza de UnTER que se cumplirá hasta el miércoles inclusive generó un malestar en el gobierno de Carreras.

Durante la mañana se realizaron marchas regionales en Regina, Bariloche y en Viedma. En la capital provincial, los docentes se manifestaron en el ministerio de Educación y en las puertas de Casa de Gobierno. Según el gremio, la adhesión a la medida fue del 99% en toda la provincia. Esta mañana, en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, el secretario adjunto del gremio, Gustavo Cifuentes señaló que “la adhesión a la medida es del 100%. Hubo un avance considerable en la discusión con el gobierno, entendemos que se debe recomponer el salario con el 10% del año pasado que hemos perdido y además quedar por encima de la paritaria nacional, debe ser una recomposición cercana al 30%. Durante este tiempo tuvimos incrementos que empataban el proceso inflacionario, debe haber una recomposición”.

Agregó que “ahora la pelota la tiene el gobierno que debe convocarnos. No hacemos un paro de 72 horas porque somos caprichosos, no obtuvimos respuestas en todo este tiempo. Y lo que nos decían no era suficiente. Estamos dispuestos a sentarnos al dialogo. Con estas condiciones de precariedad laboral en el salario sino también porque tenemos escuelas en muy malas condiciones vamos a seguir en conflicto, pero siempre dispuestos al dialogo.

Durante la mañana, el ministro de Educación, Pablo Núñez confirmó que en esta semana se convocará a UnTER para continuar analizando la propuesta salarial.

Escuchá la entrevista completa con el secretario adjunto de UnTER, Gustavo Cifuentes: