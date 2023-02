"Es el momento de reconstruir la provincia": Fuentes acompañará a Rioseco como legislador

La cuenta regresiva indica que falta cada vez menos para las elecciones en la provincia neuquina y los partidos comienzan a delinear sus estrategias de cara al 16 de abril. Esta semana, la Unidad Popular de Neuquén confirmó que apoyará la fórmula de Ramón Rioseco y Ayelén Gutiérrez y que, además, se ratificó a Julio Fuentes como candidato a legislador provincial.

Agradezco el apoyo y la confianza para encabezar nuestra lista de diputadxs provinciales, y la posibilidad de llegar a acuerdos similares en toda la provincia.

Junto a dirigentxs de la provincia entre ellxs Francisco Armas y Anahí Ruarte apoderada. pic.twitter.com/aZkIsYHoDj — Julio Fuentes (@JulioDFuentes) January 27, 2023

"Es una posibilidad cierta de cambiar este modelo de conducción y retomar los principios. Este "modelo de campamento" que hay actualmente está agotado, un modelo que consta de explotar los recursos de Vaca Muerta y cuando se termine ese recurso, levantan todo y se van y queda tierra arrasada", afirmó Julio Fuentes en diálogo con AM550 y CN24/7.

Por su parte, Rioseco manifestó que "estoy rodeado de compañeras y compañeros de muchos años y feliz de saber que seguimos juntos en esta unidad, en un espacio común que siempre tuvo como objetivo el brindar mejor calidad de vida a los trabajadores y este espacio marca ese perfil".

En este contexto electoral, Fuentes remarcó la importancia de "cuidar la tierra" con respecto a la explotación de Vaca Muerta. "Acá se habla mucho de producir petróleo, cuando en realidad no se produce, sino que se exporta y luego no queda nada. Me parece que hay que dejar de pensar en la exportación y pensar un poco más en el mercado interno y en el desarrollo del país", agregó.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: