Elecciones: se acerca el plazo para la presentación de candidatos

Con varias de las candidaturas resueltas y algunas en veremos, la provincia y la ciudad de Neuquén están a punto de ingresar al último tramo rumbo a las elecciones del 16 de abril, en las que se elegirá gobernador y diputados, por un lado; e intendente y concejales, por el otro. Ese día también se elegirán autoridades en muchas otras localidades.

El cronograma que aprobó el Juzgado Electoral Provincial establece que el 3 de febrero terminará el plazo para formular peticiones de reconocimiento de alianzas; y apenas una semana más tarde, el 10 de febrero, expirará el plazo para la presentación de candidatos; mientras que el 15 del mismo mes comenzarán las campañas electorales (en lo formal).

El MPN tiene resueltas sus candidaturas hace rato: Marcos Koopmann es candidato a gobernador y Mariano Gaido a su reelección en la intendencia. Lo mismo Rolando Figueroa, candidato a gobernador por el partido Comunidad y Juan Peláez, ex presidente de la UCR, que será candidato a intendente por un frente de partidos.También tiene resuelta su candidatura a gobernador el ex intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, quien cuenta con el respaldo de fuerzas del Frente de Todos, incluido el sector del PJ que conduce el senador Oscar Parrilli. No obstante, constituye un misterio lo que hará el sector que responde al presidente de ese partido y ex secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.

El 16 de abril también se votará intendente y concejales en las ciudades de Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Las Ovejas, Loncopué, Mariano Moreno, Picún Leufú, Piedra del Aguila, Senillosa, Vista Alegre, Villa El Chocón y Villa Pehuenia, entre otras. Los comicios se realizarán mediante el uso del sistema de boleta única electrónica.