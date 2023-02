UPCN pide aumentos mensuales igual al porcentaje de inflación

Durante la mañana de este miércoles se reunió en Viedma la Comisión Directiva de UPCN para analizar la propuesta salarial que realizó el gobierno de Río Negro en el Consejo de la Función Pública, que consiste en subas del 5% mensual, entre febrero de este año y enero de 2024.

Desde la organización destacaron que “la propuesta que realizó el gobierno rionegrino es un importante avance, se trata de un pedido que este sindicato ha ido solicitando y reclamando desde hace muchos años: que los aumentos sean de manera acumulativa. Somos pioneros en este reclamo porque sabemos que de esta manera con el correr de los meses y años hará un cambio significativo en los salarios de todos los trabajadores públicos”.

Asimismo, realizaron una contrapuesta consistente en solicitar un aumento del porcentaje mensual acorde al último índice inflacionario. Además, exigieron que el plazo máximo de aplicación de las negociaciones salariales de este año no supere al 10 de diciembre.

“La gobernadora Arabela Carreras nunca se sentó a discutir los salarios con los trabajadores como dice la ley. Repudiamos la actitud de destrato permanente con esta organización gremial. No solo por no haber accedido durante todo su mandato a atender en forma presencial nuestros reclamos y propuestas, sino que, además, por no haber escuchado jamás a los trabajadores públicos. Quien no respeta las instituciones no es digna de ser respetada”, concluyeron.