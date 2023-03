La app “under” en Neuquén: drogas, prostitución y estafas

El narcotráfico, la prostitución y las estafas, en Neuquén, conviven libremente en la aplicación de mensajería Telegram, donde se torna muy difícil aplicar algún tipo de control.

Son muchas las personas que ya conocen, o utilizaron alguna vez, la “app” rusa que fue creada hace siete años y, desde hace mucho tiempo, empezó a ser utilizada en occidente. Telegram, se destacó – en un principio – por “brindar mayor seguridad y estabilidad en conversaciones”, en comparación con WhatsApp.

La aplicación se puede utilizar sin hacer visible el número de teléfono, los grupos creados pueden ser integrados por innumerable cantidad de usuarios, la información y conversaciones pueden desaparecer en un cierto lapso de tiempo, no requiere muchos datos personales y aquellos brindados no pueden ser vistos por otros contactos, entre otras “virtudes”. “Es la aplicación más segura del mundo”, según el marketing. La realidad es que algunos grupos de delincuentes y narcotraficantes sacaron ventaja de esta aplicación y sus normas. Sus consecuencias, ya están a la vista en la capital neuquina.

Susana, vecina de barrio Confluencia, contó su experiencia y aseguró que fue estafada dos veces en un grupo de “compra y venta” de Telegram. Detalló que “vendían un lavarropas y me contacté con la persona que había hecho la publicación en un grupo”. “Me respondió enseguida y me pidió que le transfiera la mitad del dinero porque quería estar seguro. El chico me dijo que quería asegurarse de no ser estafado una vez que llegara a mi casa para la entrega. Le transferí la mitad del lavarropas y nunca llegó. Y, encima, tuvo la dirección de mi casa. Nunca más pasé un dato personal mío”, agregó. En otra oportunidad, la estafaron con ropa y lamentó que “le dije a la chica que ya había sido estafada y que confiaba en ella, pero no sirvió de nada, porque la ropa nunca llegó”.

En este contexto, la vecina comentó que “activé una de las herramientas de la aplicación que te hace estar visible para todos los que están cerca, en distancia” y así “terminé en un montón de grupos donde están toda la noche haciendo negocios para vender y recibir drogas”. “Ahí también hay mujeres que ofrecen sus servicios y hombres que preguntan si hay alguna chica disponible”, comentó Susana y concluyó: “Si alguien quiere quejarse o hacer una denuncia sobre algo, no se puede porque las conversaciones desaparecen y no sabés ni con quién hablaste”. Según testimonios, también existen grupos en los cuales dan aviso sobre los controles de tránsito dentro de la capital neuquina, para poder esquivarlos.

Por su parte, Esther, quien vive en barrio Santa Genoveva; contó que “yo me metí en la aplicación porque un amigo de mi pareja aseguró que había buenas ofertas para alquilar”. Y, continuó: “Entré en un grupo que, supuestamente, era para eso. En menos de un día decidí salir de ahí porque ofrecían celulares robados, bicicletas a la venta, y hasta mandaban videos pornográficos ofreciendo servicios”.

En este contexto, en una encuesta realizada por Mejor Informado a usuarios de la aplicación, 8 de 10 personas afirmaron que ante este tipo de situaciones “simplemente” decidieron “abandonar la app” porque “no sirve de nada hacer una denuncia en la Policía”. Asimismo, uno de los hombres encuestados, indicó que “Telegram es tierra de nadie” y agregó que “no se entiende la libertad con la que se manejan los delincuentes y quienes encabezan grupos de narcotráfico”.