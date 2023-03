“Es una vergüenza un 27% de aumento y en cuotas”

No fue una reunión fácil. Una amenaza de una bomba demoró la negociación salarial con las representantes del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares que se realizó en el piso 18 del ministerio de Trabajo de Nación, en la ciudad de Buenos Aires. Rápidamente se evacuó el edificio hasta que los Bomberos Voluntarios revisaron el lugar y descartaron la amenaza.

La secretaria general del gremio, Sonia Kopprio así lo explicó esta mañana al señalar que “tuvimos que evacuar el edificio por la amenaza telefónica de una bomba, por suerte los Bomberos trabajaron rápido y se pudo iniciar la paritaria”.

Sobre el incremento del 27% que se pagará en tres cuotas: 14% en abril, 7% en mayo y 6% en junio, Kopprio indicó que “no lo acepté, no firmé. Es una vergüenza que nos ofrezcan un 27% y en cuotas. Nosotros pedimos un 30%, pero nos rechazaron ese pedido. La inflación que hay no te hace rendir el aumento en cuotas, ese monto no alcanza para cubrir la canasta de alimentos y mucho menos si hay que pagar un alquiler”.

Agregó que “planteé que con la inflación eso no nos alcanza. Si no pueden pagar al personal que trabaja en tu casa no lo contrates. Todos necesitan una mujer que les ordene y les limpie la casa, pero no quieren pagar”.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó que la próxima reunión para acordar una revisión y próximo aumento será el 25 de julio.