Parir en la calle: impactante relato del vecino que ayudó

Sigue la conmoción entre la población de Balsa Las Perlas. En la tarde de ayer, vecinos y familiares se manifestaron y reclamaron abandono de persona hacia la mujer que no fue asistida en una sala de salud y tuvo que parir en plena calle. Luciano Arias, el vecino que ayudó a Cassandra a parir a su beba, dialogó con mejorinformado y contó todos los impactantes detalles del momento.

"Cuando pasé por el lugar, la chica me había levantado la mano, seguí unos metros, pero sentí que tenía que volver. Soy creyente de Dios y algo me dijo que vuelva. Me la encontré tirada, con la beba en upa y el cordón umbilical todavía conectado con su cabeza llena de tierra", detalló Arias.

Casandra había llegado al Centro de Salud de Las Perlas para pedir ayuda al personal médico, ya que era inminente el parto. Sin embargo, le dieron una inyección para "calmar el dolor" y le recomendaron que vuelva a su casa. La mujer salió del lugar y luego de caminar una cuadra, se tiró al piso y le pidió a su pareja que la agarre porque "su beba se le estaba cayendo".

ESCUCHÁ EL RELATO DEL VECINO:

El vecino que la ayudó, Luciano, contó en el programa Así Estamos que "la subimos enseguida a la camioneta y puse la calefacción al máximo. Después me enteré de que estuvo tirada alrededor de una hora en la calle". Luego de pasar momentos realmente muy tensos, Casandra fue trasladada al Hospital Heller y su hija Perla, al día de hoy se encuentra en buen estado.

Este lunes por la tarde vecinos y familiares se manifestaron por las pocas respuestas y abandono de persona del sector de Salud de la localidad. "Balsa Las Perlas siempre tuvo faltante de seguridad, servicios, salud, agua. A Casandra, mínimamente la podrían haber dejado en el Centro de Salud en una camilla", agregó el vecino.

Ante este mismo medio, Karina, la tía de de la beba, también había declarado que "no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante esta situación".