Salud reclamó en las puertas de Economía

Mientras este lunes se desarrollaba la reunión del Consejo de la Función Pública en la sede del ministerio de Economía, en Viedma, con los representantes de ATE y UPCN, un grupo de trabajadores de la Salud, nucleados en ASSPUR se manifestaron en reclamo de un aumento salarial que contemple la inflación.

Los dirigentes embanderaron las puertas de Economía y manifestaron que “este gobierno nos deja afuera a los trabajadores de la Salud, a los héroes que ustedes aplaudían en la pandemia, esos trabajadores estamos acá porque no quieren reconocer nuestra labor. El ministro de Trabajo, Jorge Stopiello no quiere reconocer todas las promesas que hicieron en la Mesa de Salud”.

Agregaron que “esa mesa es la que se comprometió a conformar el gobierno de Arabela Carreras y los dos sindicatos para recomponer el salario y no hacer los arreglitos por debajo de la mesa que están haciendo en cada hospital. Están pagando doble y triple guardias para que los médicos no se les vayan. Son unos caraduras irresponsables”.

“Mientras los hospitales de menor complejidad están empujando las ambulancias porque no andan, los enfermeros trabajan solos porque no hay médicos, todo es responsabilidad de ustedes. Se enojaron con Salud porque salimos a reclamar y a decir la verdad porque no cualquiera trabaja en Salud Pública y se enfrenta a una pandemia exponiendo su vida”, concluyeron.

Cuarto intermedio

Mientras que la negociación salarial entre el gobierno de Río Negro y los gremios que agrupan al personal estatal pasó a un cuarto intermedio hasta este martes a las 15.30 horas. La medida se tomó tanto en la paritaria docente, como en la Mesa de la Función Pública.