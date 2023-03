Neuquén: le falta una pierna, frenó en doble fila, bajó al banco y lo multaron

Una situación totalmente repudiable vivió una persona discapacitado en pleno centro de la ciudad de Neuquén, con un agente de tránsito. El hombre iba con su hijo en su vehículo particular, hasta poder encontrar estacionamiento pararon en doble fila unos segundos, y según denunciaron en las autoridades y por AM550, el trabajador "se empecinó por multarlos a toda costa". Hubo un desagradable entredicho, y todo quedó grabado.

"Yo tuve que concurrir al banco ubicado en calle Juan B Justo -en el centro capitalino-, y estoy en una situación de discapacidad porque tuve que ser amputado de una pierna, por arriba de la rodilla, y me estoy adaptando a la utilización de una prótesis, además estoy bajo tratamiento de quimioterapia, lo cual mi situación física está sumamente disminuida y visiblemente deteriorada en general", sostuvo Titi Suárez, médico veterinario de la ciudad de Neuquén, en "Que te Parece", por AM550.

No había ninguna posibilidad de estacionar en esa cuadra donde esta la entidad bancaria, ya que la disponibilidad para el estacionamiento para personas para discapacitados estaban ocupadas, según relató Suárez, y como al volante iba su hijo, decidieron frenar en doble fila "dos minutos en la puerta, con las balizas puestas para que yo pueda descender".

En ese proceso momento aparece un inspector de tránsito que les impidió llevar a cabo dicha acción: "Me decía que teníamos que circular, y que yo no me tenía que bajar ahí. Le expliqué mi situación, que yo no podía caminar tres o cuadras cuadras, depende de donde dejemos el auto; y me baje igual", contó el hombre.

Entró al banco, y le pidió a su hijo que buscara estacionamiento y que luego volviera, ya que debían hacer el trámite en conjunto. El hombre continuó dentro de la entidad y observa que se desocupa la reserva de discapacitados que esta frente al banco: "Llame por teléfono a mi hijo, y le dije que volviera y ocupara ese lugar, ya que nosotros tenemos la reserva para utilizar ese sector, porque tengo el carnet habilitante por discapacidad".

El joven regresó se posicionó detrás -con balizas correspondientes-, del vehículo que estaba por salir, y nuevamente aparece el mismo agente y le hizo la infracción: "El auto habrá tardado dos minutos en hacer la maniobra de salida, él estacionó como corresponde, y ahí vi al inspector hacer la multa", aseguró, y agregó que acto seguido cruzó la calle y le preguntó si le había ejecutado la multa y "en un tono medio ´´burlón´´, me contesta que si, justificando de que estaba en doble fila".

Después de una fuerte discusión -tal como se ve en el video-, el agente le dice que "estaba haciendo su trabajo, y no me gustaba que vaya al Tribunal de Faltas e hiciera el descargo", se fue y dejó a Tití, parado en el medio de la calle con su notable dificultad física.

Ayer mismo, se dirigió hacia ese lugar e hizo la correspondiente denuncia, además aportó como prueba el video.