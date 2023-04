Más problemas para Carreras: ATE se suma al paro docente

La gobernadora Arabela Carreras continúa con el paso errático en su relación con los trabajadores estatales. Al paro docente que se extenderá hasta el jueves de esta semana, las retenciones en los hospitales y las protestas policiales, el gremio ATE reaccionó con una convocatoria a paro total de actividades para mañana. La medida se resolvió al conocerse la orden del Ejecutivo de certificar la asistencia de los porteros en la Unidad de Gestión de cada Consejo Escolar.

"La decisión de Carreras busca condicionar el ejercicio de huelga, un derecho consagrado en la Constitución Nacional", disparó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE en Río Negro, quien además agregó que es una "demostración del ejercicio anti sindical de un gobierno que perdió la brújula en los conflictos laborales” y explicó que harán un paro general en todo el Estado provincial a partir del primer minuto de mañana.

Luego reflexionó sobre el comportamiento de la gobernadora, que además sufre una tremenda interna en Juntos Somos Río Negro luego del resultado en las elecciones del pasado domingo y su enemistad con el máximo referente de la fuerza y gobernador electo Alberto Weretilneck. Para Vicente, "en vez de encausar el diálogo y las negociaciones recurre al amedrentamiento, pero los estatales no le tenemos miedo".

La medida que implementará ATE desde mañana se suma al paro de 72 horas que realiza UnTER esta semana como parte del rechazo a la oferta salarial propuesta por el gobierno de Carreras. Precisamente la gobernadora se refirió a este conflicto: "Antes de que hagamos cualquier oferta ya se establecen posiciones muy firmes en el sentido del rechazo; es decir, no logramos ni siquiera a formular la propuesta".

También justificó que luego de semanas sin diálogo con los gremios, ayer, un día despues de las elecciones provinciales, convocó a los estatales a "una mesa de seguimiento de salario" que no tuvo mayores novedades. Carreras dijo que es "para poder observar la evolución de los ofrecimientos y de los aumentos salariales". Esta pasividad de las últimas semanas es la que se le reprocha puertas adentro y que le habría limado un buen porcentaje de votos a Weretilneck, a quien las encuestas le daban arriba del 50% y consiguió el 42 con los 10 puntos aportados por el kirchnerismo.

La mandataria se explayó con respecto a UnTER: "Pedimos que depusieran o pospusieran las medidas de fuerza a los efectos de adelantar la paritaria, tal como ellos mismos lo habían solicitado, y esa propuesta fue denegada. Es muy difícil conversar si ni siquiera podemos lograr la reunión paritaria como debe ser".

Del mismo modo ratificó el descuesto de los días de paro: "Por supuesto. Es la primera vez en la historia que no se acata una conciliación obligatoria, no hemos tenido antecedentes de ningún gremio que no acate una medida de ley. Desde el marco legal las inasistencias de los docentes son inasistencias injustificadas, no están en el marco de un paro y esto tiene consecuencias salariales y también consecuencias legales para el sindicato".

No sólo mantuvo la decisión de no pagar los días no trabajados, sino que dejó en claro que esa medida no se debatirá en paritarias: "Tenemos 8 días actualmente para descuentos que no pueden ser negociados. Cuando la medida es un paro, el paro puede ser negociable desde dos perspectivas: devolución de los días o devolución de los contenidos a partir de algún esquema. Ahora hay dos problemas: por un lado, desde la perspectiva legal, son inasistencias injustificadas, no podemos no descontarlos porque están en el marco de la normativa. Y en segundo lugar por la cantidad de días ya no se pueden recuperar, hay 3, 4, 5 días que se podrían recuperar evitando ausencias, por ejemplo de jornadas institucionales. Pero ya hay un grupo de días que no podrá recuperarse”.

También hablo de las protestas de los policías y en vez de reconocer los problemas que tiene la fuerza, habló de la falta de representatividad que tiene el Consejo de Bienestar Policial del que está al frente el policía sesanteado hace años, Rubén Ángel Muñoz. "Es una persona exonerada de la Policía. Es decir, no tiene estado policial, ni es retirado ni nada. Así que, allí no podría nunca ser interlocutor. Yo no lo corro ni lo pongo: describo cuál es la situación".

"No podemos negar, que estuvo cruzado por una exacerbación electoral donde tuvimos, incluso, las dos principales fuerzas opositoras, tanto el peronismo como el PRO, militando muy fuertemente. Digamos, para alguna de las figuras, fundamentalmente para (Aníbal) Tortoriello, que era muy explícito esta cuestión. Tuvimos, incluso, a la intendenta María Emilia Soria con el megáfono participando de estas movilizaciones", acusó.