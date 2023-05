Vuelven a pedir las obras para que circule el Tren del Valle

No hay precisiones de cuando se retomará el servicio del Tren del Valle, en el tramo que une Neuquén con Cipolletti. Las obras que debieran hacerse en el puente de la Ruta Nacional 151 están demoradas por los dos entes nacionales: Vialidad Nacional y Ferrocarriles Argentinos.

El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, señaló en “Así estamos”, el programa que se emite por Radio Mitre Patagonia que “venimos desde el 2019 con la Ruta 22 y la 151 y con el tren de pasajeros haciendo gestiones de manera permanente. En esta instancia nos ofrecimos a firmar un convenio de obras conexas, es decir que la obra sea financiada por Vialidad nacional, pero quien la ejecuta es el municipio, aunque no nos corresponde”

Agregó que “estamos esperando que Vialidad Nacional termine el Proyecto definitivo que tiene que ver con el corrimiento de postes de EDERSA, red subterránea de cable, de gas, telefonía celular y el canal de riego. Una vez que se termine ese proyecto es cuando lo cede al municipio de Cipolletti. Y con fondos de Vialidad Nacional licite las obras. Hasta ahora no obtuvimos respuestas”

Indicó que “el tiempo pasa y las obras no se concretan y la gente sigue sin el tren. Desde la década del 90 se debía remediar la Circunvalación, hoy es una gran avenida y no se hizo. Pretendemos que, para hacer la obra, para socavar la ruta por debajo del puente ferroviario, el tránsito deber cortarse y pasar por el centro de Cipolletti entre ellos los camiones que van a Vaca Muerta, camones de arena de gran porte, autobuses. No es un tema fácil, es complejo. Pero bregamos para que esta obra se haga. Son dos entes nacionales los que deben dar respuestas: Vialidad Nacional y Ferrocarriles Argentinos. Mientras tanto seguimos esperando las obras que no se concretan”.

“No sé porque los entes nacionales no trabajan en conjunto y tienen que participar los municipios casi de rodillas pidiendo para encontrar soluciones. Nosotros fuimos innumerables cantidad de veces a Buenos Aires a hacer estas gestiones, vinieron autoridades de Vialidad Nacional a Cipolletti, hemos elaborado documentos en conjunto, pero solo fueron papeles firmados y compromisos para adelante”, culminó Di Tella.

Esta es la entrevista completa del intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella :