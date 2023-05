Siguen los reclamos por la falta de transporte escolar

La falta de pago del transporte escolar es un tema que complica a la gestión de Carreras. En Roca, los padres de varias escuelas junto a la comunidad educativa se manifestaron en diversas oportunidades ante el Consejo Escolar por el incumplimiento, que se traduce en la falta de transporte para que los niños puedan ir a la escuela. Y no es la única ciudad con dificultades.

Legisladores del Bloque Unidad Ciudadana elevaron un pedido de informes al ministerio de Educación para conocer los motivos por los cuales no se están realizando los pagos del servicio de transporte de estudiantes que residen en Bariloche. Además, también pidieron detalles de las deudas ya facturadas por los prestadores, incluidos aquellos que no contaban con contratos firmados, pero efectuaron los traslados de pasajeros tal como habían acordados.

Asimismo, requieren que Educación indique si va a efectivizar la readecuación del 46% sobre las tarifas comprometidas para septiembre del 2022 y si se abonarán las diferencias surgidas desde entonces hasta la fecha, indicando plazos y formas de pago.

El legislador Ramón Chiocconi señaló que “nos reunimos con prestadores del servicio de transporte y nos han manifestado la grave situación que están atravesando. En algunos casos la provincia tiene una deuda por servicios prestados y facturados en marzo y mayo del año pasado".

Indicó que “hoy los transportistas realizan los traslados por el gran compromiso social que tienen con los estudiantes, pero la situación ya no da para más. La gobernadora Carreras parece que no se da cuenta de eso. En septiembre de 2022 la provincia acordó un ajuste tarifario con los transportistas, que hasta la fecha no se ha efectivizado y se mantiene la tarifa congelada desde hace un año. Queremos saber si las diferencias surgidas desde entonces hasta la fecha van a ser abonadas, cuándo y cómo”.