Carreras: “Voy a ser candidata”

Durante la mañana de este miércoles, la gobernadora Arabela Carreras, junto al intendente de Viedma, Pedro Pesatti y referentes del Obispado firmaron un convenio de cooperación y colaboración para poner en marcha un dispositivo de pernocte masculino en la capital provincial. El “Hogar Refugio Viedma” está ubicado en el predio del Colegio Paulo VI y tendrá como fin acompañar a personas en situación de calle y que no han podido organizar un proyecto de vida que les permita cubrir sus necesidades vitales. En el espacio, se les brindará cobijo transitorio y un trabajo técnico de apoyo.

Luego de la inauguración, Carreras se refirió a las elecciones municipales en Bariloche y a su candidatura a intendente de la ciudad cordillerana. “Es muy bueno que muchos queramos comprometernos en la desafiante tarea de ser intendente de una ciudad. Vamos a seguir dialogando en el espacio de Juntos Somos Río Negro en la búsqueda de acuerdos. Se está dialogando mucho y muy bien. El resultado dependerá de todos”, señaló.

“No voy a competir en las internas, se está avanzando en el armado de listas. Veremos qué pasa, pero a mi casa no me voy, salvo que me ganen. Voy a ser candidata” concluyó la mandataria rionegrina.

Cabe recordar que el presidente de JSRN y gobernador electo, Alberto Weretilneck convocó a internas que se desarrollarán el próximo 2 de julio para elegir al sucesor de Gustavo Gennuso quien no puede volver a presentarse a un nuevo mandato.