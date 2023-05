La foto nazi del candidato de Javier Milei en Viedma

No están claro los métodos para elegir las candidaturas, pero si que no cualquiera llega a posar junto con Javier Milei y menos decir que representa al sector libertario. El que sí lo logró fue José César Ruiz Andrioli, que como su Mesias político, también tiene un costado muy llamativo, al autodenominarse Highlander, decir que nació hace 400 años y que en sus redes sociales tiene fotos con simbología nazi.

Ruiz Andreoli estuvio Ciencias Políticas en la Universidad de La Plata, se postuló para la última edición de Gran Hermano y se define como un lobo, porque "es el único animal que no actúa para el circo". Sus redes sociales están cargadas de videos que cualquier distarido podría suponer que se tratan de ensayos para alguna pelicula muy bizarra.

La candidatura del libertario aún no está muy clara, porque proclama que se presentará en la lista de senadores por Río Negro, sin embargo tanto en las próximas PASO como en las generales de octubre, las listas presidenciales en la provincia no incluirá ningún tramo para definir representantes en la Cámara Alta. Actualmente dos representan al Frente de Todos, Martín Doñate y Silvina García Larraburu y el gobernador electo Alberto Weretilneck, quien será reemplazado hasta el final de su mandato en 2025, por la ex minsitra de Educación, Mónica Silva.

Ruiz Andriolo utilizó un slogan llamativo para ingresar a la casa más famosa del mundo e intentó convencer a la producción al asegurar que debian elegirlo para "que no sigan en un camino de destrucción". Todo bajo el nombre de Highlander, como se lo conocía al último inmortal. Un ser de una raza especial que solo pueden morir decapitados entre sí y que viven desde hace siglos entre los hombres, pero sin develar su identidad.

En su canal de YouTube pretende brindar mensajes de autoayuda, aunque muchas veces pierde los estribos con declaraciones furiosas y sin mucho contexto, como cuando apuntó contra Alberto Fernández: "El Presidente es un adicto a la cocaína".

Los métodos de Milei para designar candidaturas en el interior del país es un tanto confuso y poco claro. Es que poco importan los antecedentes, sólo hay que saber cómo llegar y convencer a la hermana del líder libertario, Karina milei, quien es la jefa de campaña. Además es parapsicóloga y tarotista.

Todo lo que hace Milei tienen su precio, es la forma en la que consigue fondos. Muchos aportes llegan de la mano de los que quieren apoyar su candidatura; otros pagan en dólares por conocerlo y las sumas varían si el encuentro es a solas o grupal. Como si fuera una marca comercial, vende su franquicia y el uso de su imagen en las provincias. En las provinciales el que negoció con el histriónico economista, fue el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, quien se postuló como gobernador, pero el acuerdo no incluyó la candidatura a diputado nacional, que se elegirá este año.

En las redes de Ruiz Andreoli se puede ver una foto con simbología nazi.

Highlander si llegó a sacarse la foto al lado de Milei y se desconoce si el candidato a presidente conoce los antecedentes de Ruiz Andreoli, que es autor de seis libros: Kabir: guerrero del arco iris; Tatanka: sangre de las venas de la tierra gobernando al mundo; Ganesha: soy tu tiempo; Mi Amor: ¿Te cura o te mata?; Octavo pecado capital; y, Mick Mercury, satisfacción y muerte.

Entre tantas cosas que hay en sus redes, también se puede encontrar una foto suya con dos cruces esvásticas apuyadas en sus manos. Este símbolo fue utilizado por el partido nazi durante el liderazgo de Adolf Hitler, que después fue mantenido por militantes de extrema derecha que reivindican la idea de un estado racialmente puro, por eso la utilización de una simbología de la ascendencia cultural aria.