Sigue la polémica por la apertura del boliche Sens

La polémica por la reapertura del local bailable que anteriormente funcionaba como el boliche "Las Palmas" en Neuquén capital continúa y ahora se trasladó al ámbito legislativo municipal. Según las últimas noticias, el Ejecutivo de la ciudad presentará un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante este jueves con el objetivo de prohibir completamente las actividades bailables en el lugar donde desapareció Sergio Ávalos.

Sens ya había anunciado a Fer Palacio en redes.

En redes sociales 'Sens', se preparaba para la reapertura oficial y ya estaba vendiendo entradas para los primeros días de julio. Nicolás Vaamonde, uno de los empresarios y socio del renombrado boliche, habló con Radio Mitre Patagonia y contó más detalles. "El pedido para prohibir la apertura no tiene una base jurídica. Están vulnerando todos los derechos constitucionales hacia nosotros y si se aprueba, es muy fácil judicialmente revocarlo", afirmó

Sens desembarcó en las redes anunciando la llegada del reconocido DJ Fer Palacio para el próximo 8 de julio y con entradas ya vendidas. "Evidentemente estamos tocando algún interés que todavía no sabemos. Queremos darle algo a Neuquén que hoy no tiene", agregó Vaamonde. En caso de que el lugar no pueda abrir, las entradas adquiridas serán devueltas, detalló.