Lo atendieron por un dolor de muelas y murió a las horas

Diego Soto era un joven de 23 años oriundo de la ciudad de Villa Regina, y en la madrugada del miércoles falleció en extrañas circunstancias luego de haber sido atendido en el hospital local por un dolor de muelas. Este mediodía, su hermana Aldana dio detalles de lo sucedido al Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias.

La joven contó que en la tarde de ese día, Diego se había acercado al nosocomio a que le pongan un inyectable para calmar un fuerte dolor en una de sus muelas, pero que luego la situación empeoró a tal punto que su hermano terminó con su cuerpo paralizado: "A las 4 de la mañana me llama mi mamá para ver si podía ir a ver a Diego a la casa, y cuando llego el estaba sentado en el piso y me decía -Aldi no me puedo mover, no siento las piernas ni los brazos-. Llamamos a la ambulancia y no vino. Entonces con mi papá lo cargamos en una reposera en la camioneta y lo llevamos a la guardia. Recién estaban dignandose a salir los de la ambulancia. El estuvo consciente en todo momento pero no se podía mover ni bajar".

Aldana detalló lo que sucedió mientras Diego era atendido en la guardia: "Ahí estuvo en observación, y con él estaba mi mamá hasta las 5. Pero luego a las 6 nos avisaron que había entrado en paro, y no nos decían nada más. Tocamos reiteradamente la puerta para que nos digan algo pero no tuvimos respuesta. Luego una médica nos dijo solamente -hicimos todo lo posible pero no superó el paro cardíaco-. Nunca nos explicaron su parálisis, ni nada de lo que pudo haberle pasado".

En relación con las actuaciones judiciales sobre el caso, la hermana de la víctima contó: "Nosotros hicimos la denuncia, y pedimos la autopsia, que en un principio la médica no quería que la hagan, y nos decía que el Hospital no se iba a hacer cargo. El miércoles se lo llevaron y recién hoy llegó el cuerpo con la documentación a Roca. Hoy le hicieron la autopsia y en el transcurso de la tarde lo vamos a velar" .