Desesperada búsqueda de un hombre con Alzheimer

Cada minuto que pasa la situación se vuelve insostenible. Es que ya pasó poco más de un mes de la desaparición de Alberto Hollmann, el hombre de 59 años que padece Alzheimer y Parkinson y aún no se conocen datos sobre su posible paradero. Toda la comunidad de Viedma esta consternada.

Su familia anunció que darán una recompensa económica para aquellos que puedan aportar información certera sobre el lugar en dónde podría encontrarse Hollmann. El monto es de aproximadamente 120 mil pesos. El dinero lo juntaron sus hijos y otros familiares.

Karina Álvarez es la esposa de Hollman, aseguró en FM De La Costa que "la búsqueda aún continúa. Esta semana estuvieron trabajando con perros de Conesa que trajeron hasta acá, para rastrillar cuerpos, por lugares en los que ya pasamos varias veces. Rastrillamos todo, lo volvimos a hacer casi tres veces, y siempre da negativo".

Agregó que “no puede ser que no lo podamos encontrar, ya hace un mes y nueve días que no aparece, estamos desesperados mal, porque siendo tan chica la ciudad, no lo podemos ubicar. Es algo que no podemos explicar. Hay muchas hipótesis, puede ser que alguien lo haya alzado y lo haya llevado. Con el problema que él tiene de Alzheimer y Parkinson no puede estar sin su tratamiento, no puede estar, debe tomar sus medicamentos, pero ya pasó un mes y no tenemos novedades".

"A mis hijos y a mi familia, siempre les digo que lo vamos a encontrar, quiero pensar en positivo. Con el trabajo que mis hijos tienen, junto a sus tíos, lograron juntar esa plata para aquel que sepa algo. Tienen que ser datos certeros, porque por supuesto hay gente que se aprovecha", concluyó.