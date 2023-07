Las espectaculares fotos y videos tras la nevada en Neuquén

En muchos lugares de la provincia de Neuquén ya se vive a pleno la temporada de invierno 2023, gracias a las copiosas nevadas que están cayendo en la región. El impresionante paisaje blanco deja maravillados a turistas y lugareños que aprovechan esta época del año para descansar en los lugares más lindos de la Patagonia.

Como se puede observar en las imágenes y videos los centros de ski y muchas ciudades neuquinas ya recibieron importantes nevadas y un manto blanco cubre las calles y las montañas dejando postales maravillosas.

Cerro Bayo

Skiando en Chapelco

Las pistas de ski de Chapelco

No solo la nieve llegó a la cordillera neuquina como es habitual en esta época del año, sino también que en localidades como Junín de los Andes, Zapala, Plaza Huincul, Cutral Co y Loncopué, entre otras; amanecieron cubiertas de blanco y muchos niños y adultos disfrutaron no solo de la gran postal invernal, ya que muchos de ellos se atrevieron a salir a las calles y hacer los tradicionales muñecos de nieve.

Plaza Huincul cubierta de nieve

Cerro Bayo amaneció lleno de nieve

Además, muchos viajeros compartieron fotos y videos de la gran cantidad de nieve que hay en las rutas de la Patagonia, por ese motivo antes de emprender viaje es recomendable ver el parte del estado de los caminos en Vialidad Nacional, transitar de día y con uso obligatorio de cadenas.

San Martín de los Andes