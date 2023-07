Lo rescataron luego de estar 7 horas desorientado en Chapelco

No fue un lunes tranquilo en los centros de esquí del Cerro Chapelco. Un hombre que se encontraba practicando snowboard en una pista del lugar no respondía los llamados de sus amigos tras no asistir al punto de encuentro. Por este motivo, un gran patrullaje de búsqueda se tuvo que realizar en todos los sectores del centro turístico .

El hombre extraviado tiene unos 42 años y según trascendió, traspasó la cartelería que señala los límites del área y aquí se desorientó. Después de que sus amigos alertaran su desaparición (ya que la persona no tenía señal), se activó el protocolo para realizar un rastrillaje exhaustivo en las pistas del cerro.

Según informó FMdelaMontaña, debido a que no lo pudieron localizar, tuvieron que extender la búsqueda luego extenderlo a sectores fuera de pista, incluyendo La Pala, Camino Maderero/Malines, Mocho y detrás del Filo.

Cerro Chapelco

Después de 7 horas de haber estado perdido, lo pudieron contactar a las 23:57. El sujeto se encontraba cerca del arroyo que llega a los mallines caminando por el bosque. Afortunadamente, no tenía lesiones graves consigo, pero sí presentaba signos de hipotermia. Igualmente, fue dado de alta enseguida tras que le realizaran unos chequeos médicos.

En el Cerro Chapelco, tienen señalizaciones que indican que traspasar los límites del centro, esquiar es tu responsabilidad. Por esto, cobran el rastrillaje de búsqueda y la persona perdida deberá pagar el protocolo que se activó para encontrarlo.