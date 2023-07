Despidos políticos en Cutral Co: "Me obligaron a tomarme licencia"

Este martes, un grupo de trabajadores se congregó frente a la sede central del Municipio de Cutral Co para protestar por haber sido desafectados del sistema del "Plus" después de las elecciones. Los manifestantes denuncian que la medida fue tomada por expresa disposición del Ejecutivo Municipal y argumentan que se trata de una represalia por motivos políticos.

El aviso que les llegó a los trabajadores.

En diálogo con AM550 y CN24/7, Jésica Olave, una de las afectadas relató cómo fue la triste situación que le tocó vivir. "El lunes me avisan que me desvincularon de mi trabajo, aunque no solo a mí, sino que también a 50 compañeros más. Yo estaba trabajando en negro y dos semanas antes de las elecciones me obligaron a tomarme licencia política, algo ilegal porque yo no estaba dada de alta en AFIP", detalló.

Un grupo de aproximadamente 50 trabajadores se manifestó en Cutral Co para reclamar su puesto laboral bajo la gestión de Rioseco. Entre los afectados, se encontraban candidatos que respaldaron al candidato de la Lista Comunidad durante las elecciones.

La desafectación del sistema del "Plus" generó una polémica significativa, y varios referentes de distintos espacios políticos se hicieron presentes para brindar su apoyo a los trabajadores en su lucha. El abogado Rubén ‘Ojito’ García, quien fue candidato a intendente por Comunidad, recordó que durante la campaña denunciaron la precarización de los trabajadores del "Plus", y advirtieron que esta situación podría ocurrir si la opción oficialista no era elegida en las urnas: "Sabíamos también lo que iba a suceder si ellos elegían una opción distinta a la del oficialismo el día domingo. Repudiamos absolutamente lo que está sucediendo, porque esto es parte de la vieja política que nos propusimos cambiar", afirmó.

Con respecto a la respuesta de ATE, este miércoles al mediodía se llevará a cabo una reunión entre los más de 50 trabajadores afectados junto con los representantes del gremio.