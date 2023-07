Leticia Esteves: "Cutral Co se lo van pasando de un hermano a otro"

El próximo domingo 23 de julio en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul habrá elecciones, donde Comunidad jugará un rol muy importante para terminar con la dinastía de más de 16 años de los hermanos Rioseco.

Por ese motivo, con el gobernador electo Rolando Figueroa al frente, los candidatos a intendentes de Cutral Co, Rubén "Ojito" García, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza, hace semanas que realizan recorridas en cada una de sus ciudades.

A la última recorrida, se sumó una gran aliada política de Figueroa, la diputada provincial por el PRO y precandidata a diputada nacional por la lista de Horacio Rodríguez Larreta, Leticia Esteves, que en dialogo con 24/7 Canal de Noticias dijo “estar muy contenta por las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul, porque en ambas hay excelentes candidatos como lo son Rubén “Ojito” García y Claudio Larraza, que conformaron grandes equipos".

Al referirse a “Ojito” García, Esteves indicó que “es el hombre valiente que se puso la camiseta y fue a disputarle la intendencia a una familia que gobierna hace más de 16 años Cutral Co”.

Además, sin nombrar con nombre y apellido a los Rioseco, pero en clara referencia a ellos, sentenció que “Cutral Co es una localidad que se la van pasando de un hermano a otro, porque ellos no entienden que les pertenece a todos los vecinos de esa ciudad, y no solo a una familia”.

Leticia Esteves junto a Rubén "Ojito" García y Claudio Larraza

Con respecto a los comicios que se desarrollarán el próximo domingo, Esteves manifestó que “desde el PRO, contamos con una lista de concejales que va a ayudar a hacer fuerza para lograr conseguir el objetivo, que es que Claudio y Rubén sean intendentes en cada una de sus localidades”.

Al ser consultada sobre el triunfo histórico del gobernador electo Rolando Figueroa, en las elecciones del pasado 16 de abril, la diputada provincial expresó que “el triunfo anima a todos los neuquinos a cambiar la realidad con cosas que las personas no estaban conformes, porque entendieron que hay otras opciones con miradas más amplias que no siempre son las del MPN o las de Rioseco”.

“Lo más importante del armado político de Rolando Figueroa, es que con su liderazgo consiguió que muchas fuerzas políticas nos alineemos detrás de un proyecto común que es poner a los neuquinos por delante, trabajando en post de mejorarle la vida a todos en cada una de las localidades de la provincia”, subrayó Esteves.

En este sentido, remarcó que “es importante sumar en cada una de las localidades de la provincia a intendentes que sean de nuestro espacio político, más allá de que Figueroa va a trabajar con el intendente que cada pueblo elija”.

La transición de Gobierno en Neuquén

Con respecto a la transición de Gobierno que se está llevando a cabo, ya que el próximo 10 de diciembre Rolando Figueroa asumirá su cargo, Esteves dijo que "desde lo político me parece muy sano que podamos tener una transición de Gobierno ordenada, para poder demostrarle a la ciudadanía que por más que nos hayamos enfrentado el 16 de abril, en el medio están todos los neuquinos”.

En esta misma línea, y para finalizar la diputada provincial expresó que “el equipo de Figueroa necesita tener la información de cómo están cada una de las estructuras, cómo está la deuda, cuáles son los planes de Gobierno que se estaban ejecutando, porque seguramente habrá cosas que debemos continuar, como cosas malas que hay que cambiar, eso es tener una madurez política”.