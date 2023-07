Ascendieron a todos menos al que tenía estrés

La empresa consideró que el trabajador no cumplía las funciones propias de su categoría, sin embargo realizaba múltiples tareas.

Trenes Patagónicos discriminó a un trabajador que estaba afectado por uno de los males de estos tiempos y fue condenada por la Justicia rionegrina ¿Qué hizo? Les otorgó ascensos (y mejores sueldos) a todos menos a uno que había presentado certificado porque padecía estrés.

El médico había asegurado que podía continuar con sus tareas en Bariloche pero debían eximirlo de viajar a otras estaciones. La empresa no tuvo contemplaciones, el trabajador la denunció y, ahora, la Cámara Primera del Trabajo de esa localidad consideró que el proceder de la compañía fue injusto. “No resulta eficaz el argumento de que no se encontraba en condiciones de ejercer su cargo, porque lo ejerció efectivamente, con la sola excepción de haber sido liberado de inspeccionar las estaciones del ferrocarril fuera de Bariloche”, se detalló en la sentencia. Además del ascenso, el trabajador reclamó las diferencias salariales.

En su respuesta, la empresa consideró que el trabajador no fue recalificado porque no cumplía las funciones propias de su categoría y de su cargo. Y argumentó que el convenio (con la Unión Ferroviaria) establecía un protocolo que supuestamente este trabajador no podía cumplir. Sin embargo, realizaba múltiples tareas.

El trabajador se encargaba del control de los balances, remesas, libro de control y movimiento de trenes, de vías libres, del libro de análisis diario, pasajes emitidos, devoluciones y anulaciones. Además controlaba faltantes, secuencia de guías y facturas, manejo de efectivo de las cajas en Bariloche, realización de capacitaciones, control del desempeño del personal, la limpieza de los camarotes y pasillos entre otrascosas. Pero nada de eso fue valorado por los burócratas que al final perdieron en la Justicia.