La producción crece, la preocupación por el ambiente también

La Confederación Mapuche de Neuquén sigue expresando su preocupación por la contaminación petrolera, después de conocerse que la misma será querellante en una causa penal por contaminación contra Comarsa, que tiene plantas de tratamientos de residuos hidrocarburíferos . En este contexto, reiteran que hay "lentitud por parte de la Justicia". Mientras tanto, "hay acumulación de basura".

Jorge Nahuel, referente mapuche, habló en el programa de AM 550 La Primera, "Pórtense Bien"; y expresó que "este es un tema serio, un verdadero delito que impacta en el ambiente, por el cual hay responsabilidad compartida entre la operadora que emite la basura, la tratadora que no trata nada y el Estado que no ejerce fiscalización sobre lo que está pasando". "Además, el cuarto autor es la Justicia que no actúa con velocidad", agregó.

El referente afirmó que "mientras se acumula la basura, no hay inversión suficiente y la tratadora hace su fiesta facturando, y no tratando". "Comarsa está a 200 metros de la población del oeste de la ciudad", lamentó.

En relación al crecimiento de producción en Vaca Muerta, Nahuel aseguró que "mientras hay titulares que buscan generar expectativa, nosotros nos preocupamos muchísimo porque conocemos la trastienda de todas las noticias y el impacto que generan". "La felicidad que tratan de transmitir es preocupante y alarmante, porque todo esto genera un mayor impacto", dijo en relación al ambiente.