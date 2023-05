Juzgaron y acusaron a un juez con una denuncia falsa

La Justicia de la provincia de Neuquén afronta lo que amenaza con convertirse en un escándalo de grandes proporciones. Sucede que el proceso por el que se sometió a un jurado de enjuiciamiento (jury) al juez de Rincón de los Sauces, Sebastián Andrés Villegas, se apoyó en una denuncia falsa que, esta vez, se plasmó en un certificado falso.

La novedad que surgió en el epílogo de este domingo da cuenta de que la abogada y funcionaria del mismo juzgado, María Soledad Garayo, quien acusó a Villegas de la presunta comisión de acoso sexual y persecución laboral presentó un informe de salud con una firma falsa. Así quedó expresado en la denuncia que, hace apenas algunas horas, se presentó contra dicha funcionaria por falsificación o adulteración de documentos . El legajo de la denuncia lleva el número 261288.

Trascendió que algunos actores involucrados en el proceso estarían al tanto de la maniobra fraudulenta y se dice que trataron de ocultarla.

También se asegura que -el viernes- desde la fiscalía se comunicaron con el médico y éste respondió que nunca atendió a la doctora Garayo y que jamás firmó el informe por ésta presentado . Dijo que no era paciente suya y que ni siquiera la conoce; e hizo ver que el informe no sólo es falso sino que, además, contiene citas que ya no se usan en la jerga de los galenos.

El médico explicó que lleva un archivo personal de sus informes, que esa no era su rúbrica y que por ende decidió exponerlo ante la fiscalía que investiga la falsificación. Mientras tanto, los tiempos apuran porque la audiencia ya se realizó y dentro de los próximos días (no más de 15) se conocerá la sentencia y el juez Villegas corre el serio riesgo de ser destituido a partir de una denuncia falsa. De suceder y de comprobarse la maniobra fraudulenta, caerá la imagen de la Justicia neuquina y a los ciudadanos de a pie les resultará en extremo difícil confiar en ella.

Por lo pronto, el fiscal jefe Pablo Vignaroli ya les solicitó a los integrantes del jurado de enjuiciamiento que resuelvan la destitución del magistrado. Consideró que las pruebas y testimonios que se produjeron acreditaron la versión de la denunciante y acusó a Villegas de presunto mal desempeño en sus funciones .

Vignaroli planteó que la situación de presunto hostigamiento inició en 2017, cuando Garayo ingresó a trabajar en el juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Rincón de los Sauces. Pero esta denuncia de falsificación vendría desenmascarar la mentira.

Cabe recordar que la abogada defensora de Villegas, Iris Sandoval, había adelantado que “ninguna de las acusaciones presentadas tienen sustento”, y aseguró que probaría que la denunciante, Garayo, “miente”.

El jurado de enjuiciamiento está integrado por los vocales del TSJ Evaldo Moya, Alfredo Elosu Larumbe y Germán Busamia; los diputados provinciales María Laura Du Plessis (MPN) y Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos); y los abogados Nicolás Lupetrone y Simón Julio César Hadad.

Otra irregularidad que demostraría las mentiras a las que refirió la abogada defensora radicaría en que, en el currículum que presentó Garayo para ingresar al Poder Judicial, aseguró que fue jefa de un sector de un estudio jurídico de la provincia de Buenos Aires -de La Plata, para ser precisos- pero en el estudio aseguran que apenas trabajó dos meses y que casi no la recordaban. Se trata del el estudio jurídico Tróccoli .

Si se comprueba que el proceso se sustentó en un informe trucho, alguien deberá responder por el daño moral que ya le causaron a Villegas.