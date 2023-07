Paradoja neuquina: la base china tiene luz, los vecinos no

No obtienen respuestas, pese a sus reclamos..

Un reclamo, que genera polémica, lleva adelante un grupo de vecinos de Las Lajas; quienes se encuentran a alrededor de 70 kilómetros de la base espacial china.

Sucede que el lugar que simboliza avances y desarrollo científico en la región, cuenta con energía eléctrica y luz, mientras que los vecinos del sector no tienen este servicio básico.

La base espacial china está en el paraje Quintuco y, los vecinos de Las Lajas, aseguran que se trata de kilómetros de cables de línea de alta tensión que mantiene el EPEN, que comienzan en la estación transformadora pasando por el loteo done viven y terminando en la estación del país asiático. El lugar específico en el cual los vecinos no cuentan con el servicio de energía, es 8 de febrero y, allí, viven alrededor de 15 familias.

Según explicó Alejandra, una de las vecinas, a Diario Río Negro; "nosotros vemos cómo llevan luz a la estación, mientras que no tenemos". Y afirmó que, aunque enviaron notas al gobierno municipal y provincial, no obtienen respuestas. "Somos un barrio legal y nos falta todo", indicó y lamentó: "Son 18 pasos de distancia que tenemos a la línea de alta tensión que lleva electricidad a la base china. Los tenemos contados. Necesitamos electricidad por muchas razones, pero principalmente porque no tenemos gas, tampoco".