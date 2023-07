Robo de cables imparable: se llevaron más de 370 metros

Una vez más, los robos de cables dejaron sin el servicio de energía a dos ciudades del Alto Valle de Río Negro: Regina y Cervantes. El fastidio de los vecinos va en incremento por las reiteradas veces que sucede lo mismo y las pocas respuestas que se dan desde la Policía.

El primero de los atracos se registró anoche la vera de la Ruta 22, entre Roca y Cervantes. Allí, los delincuentes atacaron instalaciones eléctricas de media tensión y descolgaron 300 metros de cable. Todo un sector de la zona rural de Cervantes y al barrio Colonia Fátima se quedaron sin el servicio.

Y eso no fue todo. El segundo hecho se concretó en el cruce conocido como “Curva del Chancho” en Villa Regina. Ahí llegaron anoche las cuadrillas de la empresa distribuidora y constataron que en otro robo se habían llevado 70 metros más de cable de media tensión.

En ambos casos la guardia operativa de EDERSA fue alertada por el sistema de monitoreo y acudió al lugar para despejar todo riesgo posible, antes de comenzar a efectuar las reparaciones necesarias. Durante esta mañana, se está reponiendo con material de aluminio, y aprovechando la situación, en Regina se reemplazarán los últimos 200 metros de cable de cobre que quedan en esa zona, para mitigar el accionar de los ladrones.