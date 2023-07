Si siguen los robos de cables "habrá faltante de insumos eléctricos"

Otra vez el robo de cables en la zona del Alto Valle Rionegrino alertó y generó preocupación a la hora de reponer los materiales que se sustrajeron. En muy pocas horas y durante la madrugada del sábado, se llevaron el cable de 25 cruces de calle en Regina, lo que afectó a los barrios Mitre, Provincial y Belgrano.

En el último año atacaron más de 120 transformadores de potencia y distribución, se llevaron alrededor de 10.000 metros de baja tensión y más de 5.000 de media tensión. Según informó la distribuidora el daño totalizó una pérdida superior a los 130.000.000 de pesos.

El gerente general de la distribuidora EDERSA, Raúl Barhen señaló que “es un hecho sin precedentes la cantidad de robos en una sola noche y en la misma ciudad. Esta situación está generando realmente riesgo de no poder reponer el servicio, debido a las limitaciones del mercado y a la falta de algunos materiales específicos en la industria. Ya estamos teniendo problemas para reponer algunos de los elementos robados: determinados tamaños de transformadores y algunos tipos de cables, que no se están pudiendo entregar nuestros proveedores habituales. El servicio corre grave riesgo de no poder restablecerse en poco tiempo después de algunos robos”.

Agregó que “estamos en la obligación de hacerle saber a los usuarios que, si continúan los robos a semejante ritmo, en corto plazo estaremos en serias complicaciones para restablecer suministros”.

“El riesgo eléctrico es enorme y estos malvivientes no sólo atentan contra el servicio de muchos vecinos, además lo hacen contra la seguridad pública y de las personas que transitan por la calle. Producen un daño grandísimo, y en muchos casos ocurrirá que no podremos restablecer el servicio por falta de materiales”, culminó Barhen.