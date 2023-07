Alarmante: Chicos de 7° grado fueron armados a la escuela

Una foto de tres niños de 7mo grado en el baño de la Escuela 289 de Roca con armas blancas y los rostros cubiertos que se viralizó a través de las redes sociales alertó a toda la comunidad educativa. Desde la Escuela aplicaron los protocolos ante este tipo de situaciones.

Sandra Acosta, es la directora del establecimiento, explicó esta mañana que “el miércoles luego del recreo, tres alumnos de jornada completa se sacaron una foto con armas blancas y se viralizó muy rápido en las redes sociales. El papa de un niño de la escuela las acercó para que la pudiéramos ver”.

Agregó que lo que hicimos fue “aplicar el protocolo que contemplan las orientaciones de la Guía Federal ante este tipo de situaciones respetando los pasos y tiempos. Se charló con los menores y continuamos el trabajo con los padres. Uno de los niños manifestó que estaba en riesgo fuera de la escuela y el arma era una protección. Ellos dijeron que solo querían sacarse una foto y no pretendían dañar a nadie. De todas maneras, no hay que minimizar este tipo de imágenes. Las armas están en la escuela. A partir de la charla con los chicos deberemos reforzar y reorganizar la vigilancia dentro de la escuela para que en los espacios de recreo no sucedan este tipo de situaciones”.

Acosta indicó que “la ciudad no está ajena a los hechos de violencia que se dan entre jóvenes. Estamos viviendo situaciones de violencia extrema y la escuela es receptora de todo esto. En este caso trabajamos en conjunto con las familias. Son los adultos los que deben resguardar y trabajar con sus hijos, controlar lo que se trae en las mochilas. Los docentes no podemos revisar las mochilas de los chicos. Esto generó susto y mucho miedo”.