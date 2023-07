Rutas destruidas y turistas que afirman que "no volverían"

No es una novedad que algunas de las rutas neuquinas que tienen como destino final puntos turísticos están totalmente destruidas. En la última semana, las empresas de transporte Albus y Campana 2 decidieron suspender temporalmente sus servicios en la localidad cordillerana de Aluminé, ubicada en la provincia de Neuquén, debido al preocupante estado de las rutas provinciales 23 y 46.

Ahora, se suma otra grave situación: desde Villa Pehuenia, uno de los paraísos provinciales, afirman que algunos turistas que visitaron este invierno la zona, dijeron que "no volverían" a este sector de la cordillera neuquina porque no quieren romper sus autos.

Un camino que pocos se animan a transitar.

"En esta zona dependemos mucho del turismo, casi el 100 por ciento. También dependemos de la conectividad, y todos los turistas que llegan a Villa Pehuenia nos preguntan por qué las rutas están como están. El estado de las rutas es deplorable y el mayor problema es el futuro, porque los turistas, por ejemplo, del Alto Valle, ya no van a venir porque saben que las rutas están muy mal", afirmó el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Villa Pehuenia y Moquehue, Hernán Pilone, en diálogo con AM550 y CN24/7.

Desde la Cámara de Comercio y Turismo expresaron que este problema no es de este año, sino que viene hace un largo tiempo. "La desidia que hay es desde hace rato. La gente que viene te dice que no va a volver el próximo año porque no pueden 'venir a romper el vehículo'. Lo que nos dicen es que 'nos encantaría volver, pero hasta que no esté pavimentando no podemos'", agregó Pilone.

El problema en la región adquiere una dimensión aún más grave debido a la vital función que cumplen las rutas como los únicos ingresos y egresos para las localidades cercanas.

Por este tema, Hernan Pilote opinó que "todos los directivos de Vialidad tendrían que renunciar porque la inoperancia que hay es terrible".