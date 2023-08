Pidieron paritarias y fueron convocados a “mesa de trabajo”

Luego del plazo de 72 horas que impuso el Frente Sindical Rionegrino, integrado por ATE, UnTER y SITRAJUR, para que la gestión de Arabela Carreras formalice la convocatoria a discutir la actualización de los salarios de los estatales a partir de la devaluación del 22% el gobierno provincial reaccionó, aunque la respuesta no fue la esperada.

Desde Trabajo se enviaron las notas a cada representante gremial y se los invitó a participar de una “mesa de trabajo”. El pedido de los gremios fue un encuentro de paritarias para definir aumentos en los últimos meses de este año. Ahora esta convocatoria está siendo analizada ya que no fue lo solicitado y el malestar va en aumento. “Están dilatando los tiempos, vamos a ver como continuamos y si surgen medidas” señaló un referente gremial a Mejor Informado.

En la semana, el jefe de Gabinete, Pablo Zúcaro había expresado que no era lógico llamar a paritarias porque todavía no se sabe cómo impactaría la devaluación en los precios del consumidor. “El gobierno está expectante de las medidas que anuncie el ministro de Economía Sergio Massa. A partir de eso tomaremos una decisión, pero no nos parece lógico convocar a una nueva paritaria. Además, la última propuesta que realizó el gobierno prevé un aumento para agosto del 9% cuando el último dato de la inflación fue del 6,3%., es decir fue una propuesta por encima de la inflación”, explicó.