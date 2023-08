Estatales en alerta: pidieron paritarias a Carreras

El resultado de las PASO del último domingo revolucionó a la política argentina y generó una devaluación del 22% del peso argentino. A esto se suma la suba de combustibles y alimentos que se viene registrando durante estos días y al dato de inflación de julio, que en Río Negro llegó al 5,73%. Era previsible que los sindicatos iban a reaccionar.

Esta mañana, Rodrigo Vicente, el secretario general de ATE Río Negro explicó que “pedimos al gobierno de Arabela Carreras una reunión paritaria urgente para concretar un aumento de salario que permita a los afiliados afrontar la devaluación del peso que ya comenzó a trasladarse a los alimentos de primera necesidad”.

Agregó que “lo que fue acordado con el gobierno quedó desactualizado con las medidas adoptadas a pedido del Fondo Monetario. Los aumentos del 8% para junio, 6% para julio y un 9% para agosto no alcanzan. En los mercados de cercanía y supermercados comenzó ya un violento aumento de precios en productos de primera necesidad que atacan directamente al bolsillo de los estatales. Si no hay una respuesta no descartamos un plan de protestas”.

El INDEC dio a conocer este martes un 6,3% de índice de inflación de julio, pero desde ATE subrayan que es un porcentaje absolutamente descontextualizado frente al salto del 22% del valor del dólar oficial que proyecta para agosto una inflación de hasta el 14%. En el mismo sentido, los docentes nucleados en UnTER evalúan un pedido similar al ministerio de Educación.