Neuquén: La problemática de los alquileres no da tregua

Cada vez son más los neuquinos que no pueden acceder a un alquiler. .

La crisis habitacional que atraviesa la ciudad de Neuquén no da tregua y, en épocas donde muchos contratos de alquiler vencen, se registran importantes aumentos derivados de los índices de inflación. Los artículos de la actual Ley de Alquileres imponen desventajosas condiciones para los propietarios, quienes terminan prefieriendo la venta. Ante esta situación, cada vez son más las familias neuquinas que no tienen acceso a la vivienda.

Al respecto, el equipo de 'Así Estamos' por Radio Mitre Patagonia entrevistó a Ana Corales, martillera y corredora pública de ARA Inmobiliaria, quién profundizó en las aristas que presenta la problemática de caracter desesperante para muchos neuquinos.

"La situación es alarmante. Ahora resulta que también quieren cobrar un impuesto por 'vivienda ociosa', cuando los propietarios ya pagan un impuesto, el inmobiliario", expresó Corales luego de conocerse que entidades nacionales y provinciales que nuclean a inquilinos buscan aplicar este Impuesto para "castigar la especulación".

"Hay 27 millones de argentinos que alquilan, el estado no puede seguir haciendo oídos sordos ante esta crisis habitacional. Hay récord de construcción en Neuquén pero no satisface de ninguna manera la crisis habitacional", aseguró.

Al ser consultada por posibles soluciones, la martillera aseveró: "Estamos en conocimiento que la CIA (Cámara Inmobiliaria Argentina) se reunió con varios legisladores para contemplar la reforma de la ley de alquileres, esa es el primer paso para solucionar el conflicto". Y agregó: "Lo que sucede con el tema habitacional es que el estado otorga lotes sin servicios como opción".

En cuanto a los datos duros que surgen a partir de la crisis habitacional y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, Corales informó que "30.400 viviendas que se alquilan no tienen agua, 39.400 alquiles en villas, 39.000 no tienen pisos. No hay quien regule, y la gente tiene que vivir en algún lado".

La periodista Lucía Pysny, por su parte, lamentó que "vamos a acostumbranos a ver familias enteras viviendo en la calle".