¿De qué se trata la bola de fuego vista en Chubut?

Diferentes expertos coinciden en la razón por la cual la población de Chubut vio una bola de fuego en el cielo que se dirigía hacia la tierra: chatarra espacial o satélite chico.

El fenómeno ocurrió durante la madrugada del viernes, precisamente en Trelew, y fue compartido en redes sociales a través de las imágenes y videos capturados. Por supuesto, el material no tardó en viralizarse.

El principal video compartido dura alrededor de 30 segundos y muestra "la bola de fuego" que apareció a varios kilómetros de la zona costera. En los comentarios y descripciones, se afirma que no se escucharon ruidos mientras el hecho ocurría.

Por supuesto que, en medio de trascendentes declaraciones que afirman que Estados Unidos oculta información extraterrestre, los hechos que no se entienden - en primera instancia - suelen vincularse a la vida no humana. Pero, en esta ocasión, el fenómeno tiene explicación.

En diálogo con Cadena Tiempo, el responsable de la Fundación Amigos de la Astronomía, Daniel Fanti; afirmó que "se ve clarito que es una bola de fuego que cae lenta y luminosa". Esa fue de una de las razones para descartar un meteoroide que, generalmente, "van mucho más rápido". El especialista afirmó que es probable que sea "una chatarra espacial, o un satélite chico" que se haya "desintegrado mientras caía".

Además, indicó que "no se ve un estallido, ni que sea una estrella fugaz, que tiene corta duración". "Se ve de un tiempo largo y continuo en su brillo. Ese tipo de características me dicen que se trata de un objeto que está ingresando a la atmósfera, de costado, no como una estrella fugaz, que es un granito de piedra que hay en el espacio y que entra de lleno a la Tierra, por eso se quema tan rápido”, detalló.

El tiempo en el que se visualizó "la bola de fuego" y el movimiento de la misma, fueron fundamentales para que Daniel descarte opciones posibles: “Probablemente sea una basura espacial que está reingresando a la atmósfera”, por lo que se explica que se vaya quemando lentamente y tenga una “traza continua”, dijo.