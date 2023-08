Duro comunicado por los controles en el puente carretero

Luego de que en la madrugada de este miércoles, un control policial en el puente carretero que une Cipolletti con Neuquén ocasionara considerables demoras en el tránsito, los integrantes de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén difundieron entre periodistas y comunicadores un duro comunicado repudiando el operativo.

El texto se titula "Los controles de la policía en los puentes carreteros desconocen que Cipoletti y Neuquén funcionan como una sola ciudad", en referencia al permanente tránsito de trabajadores, proveedores, turistas, comerciantes, etc. Que cruzan desde un municipio a otro a diario y contribuyen a la activación del circuito económico regional.

A continuación, el comunicado completo:

"LOS CONTROLES DE LA POLICIA EN LOS PUENTES CARRETEROS DESCONOCEN QUE CIPOLLETTI Y NEUQUEN FUNCIONAN COMO UNA SOLA CIUDAD

Esta mañana los vecinos del Alto Valle rionegrino debieron sufrir un operativo de la Dirección de Tránsito de la policía neuquina.

Según declaró en medios de la región el comisario Héctor Pérez, coordinador de la División Tránsito, se trató de controles destinados a que los 'que vienen a delinquir a Neuquén vean que estamos'.

El caos provocado por un control de documentación vehicular hacia la ciudad de Neuquén tuvo dimensiones históricas. La cola sobre la ruta 22 llegó hasta la ciudad de Fernández Oro y en Cipolletti el tránsito estuvo parado por más de 2 horas en las calles de la ciudad, que no tenían como evacuar el embotellamiento.

Lo llamativo es que el propio Perez (Héctor) admitió que tenían filmados a los presuntos delincuentes en videocámaras ubicadas en los puentes carreteros. 'Se registró una serie de robos y hurtos en la ciudad del Neuquén que tuvieron como presuntos autores a delincuentes que cruzaron el puente hacia la vecina provincia', se ufanó el policía. La falta de lógica en Pérez es inconcebible con la de un funcionario público, sobre todo porque mintió al asegurar que estos controles fueron solicitados por ACIPAN o la Cámara de Hoteleros.

No es extraño que un funcionario que supone que el control de los robos se hace destrozando la escasa fluidez del tránsito hacia la ciudad del neuquén, confunda huir de la ciudad durante una oscura madrugada con ingreso de trabajadores, mercaderías frescas estudiantes o turistas a la ciudad.

Debe quedar claro que pedir seguridad no significa de modo alguno el desastre operativo que llevó adelante el oficial Pérez. Los ladrones que huyen tras un delito quizás no tengan la VTV, patente al día o seguro automotor, como pedían los policías de tránsito esta mañana.

Es insólito además, que una funcionaria responsable de la fuerza, como la secretaria de Seguridad de la Provincia, Marianina Domínguez, tenga dificultades para comprender que un puente divide dos provincias, pero que el conglomerado urbano funciona como una sola ciudad y que por ello debe favorecer el libre tránsito, que hace a la actividad económica, cultural e intelectual de la ciudad del Neuquén, en lugar de restringirlo provocando daño económico a la industria y comercio, evitando que estudiantes lleguen a sus cátedras, alumnos a sus escuelas, trabajadores a sus trabajos en horario, y pacientes a los centros de salud más importantes de la Patagonia.

La soberbia no ayuda en nada, menos a construir y consensuar".