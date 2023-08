Leticia Esteves: "El próximo presidente saldrá de las internas de JxC"

En vísperas de las elecciones PASO de este domingo, el equipo de 'Así estamos' por Mitre Patagonia se encuentra entrevistando a los pre candidatos que irán por un lugar en las generales de octubre. Una de ellas es Leticia Esteves, actual diputada provincial, que encabeza la lista de Larreta y competirá en las internas con el diputado nacional Francisco Sánchez por una banca en el Congreso de la Nación.

Esteves presenta un perfil que, sin duda alguna, coincide con el gradualismo que representa Horacio Rodríguez Larreta. En este sentido, marcó importantes diferencias con el espacio Patricia Bullrich al decir que existen coincidencias en los diagnósticos pero "lo que se está debatiendo es cómo lo vamos a hacer. Horacio cree en el consenso y la constitucionalidad. Por otro lado tenemos a Patricia que ha dicho el cambio es a 'todo o nada' e incluso planteó salir a defenderlo. En nuestro espacio no queremos a nadie en la calle". Y agregó, "no tengo dudas que, de la interna de Juntos por el Cambio va a salir el próximo presidente de la Argentina".

Sobre los acuerdos que la llevaron a integrar la lista de Rolando Figueroa el pasado 16 de abril y cómo convive esa decisión con el lugar que, en caso de salir victoriosa, le tocará ocupar en el espectro nacional Esteves afirmó: "Fue una decisión institucional del PRO mediante asamblea partidaria. En lo personal, creo que hay mucho por cambiar en Neuquén y para hacerlo hay que participar".

"En caso de representar a los neuquinos en el Congreso de la Nación voy a trabajar, no solo para todas las propuestas que envíe el presidente, sino también para ser la voz de lo que Rolando necesite del poder legislativo", aseveró la actual diputada provincial.

Sobre las declaraciones expresadas por el ex presidente Mauricio Macri en una entrevista televisiva, la legisladora expresó: "No lo vi siendo contundente en el acompañamiento de ninguno de los dos candidatos. Creo que su rol debe ser de consultor. La decisión que tomó de no participar en las Elecciones 2023 ha sido muy positiva para todo el espacio".

En cuanto a los preparativos de cara a este domingo en la ciudad de Neuquén específicamente aclaró: "No vamos a tener un bunker conjunto (con la otra lista de la interna), porque vamos a trabajar en alguna actividad de unidad el día posterior. Esperamos que los resultados lleguen tarde".

Al ser consultada por la baja participación que se registró en varias elecciones provinciales, expresó que "si no vamos a votar, los partidos que tienen mayor capacidad de movilización se ven beneficiados, normalmente los oficialismos".