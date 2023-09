Amenazan con un paro de colectivos en Neuquén

Trabajadores del servicio de transporte público de pasajeros, de la empresa COLE, denunciaron despidos injustificados y convocaron a permanecer en estado de alerta para evaluar posibles medidas de fuerza y suspensión del servicio.

En comunicación con AM 550 La Primera, Elías Bastías, referente de la agrupación Juan Manuel Palacios de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), confirmó que (hasta el momento) hubo alrededor de cuatro despidos injustificados. No obstante, aclaró que "el rumor hablaba de 20 despidos sin causa y nosotros hablamos con los compañeros para pedirles que mantengan la calma". En simultáneo, trabajadores de COLE llevaban adelante una manifestación y aseguraron que "ya somos alrededor de 27 los despedidos".

En este contexto, Bastías indicó que la prioridad es "que los compañeros despedidos no estén sin respaldo" y lamentó que "hasta el momento, las autoridades gremiales no se han expresado al respecto". "No somos choferes irracionales que van a cortar por el simple hecho de ir a cortar. Pero, si hay más despidos injustificados se verá qué medidas se van a tomar ", informó.

Por otro lado, detalló que "aparentemente, despidieron a estas personas bajo el mismo artículo: uno que asiste a la empresa para hacerlo sin motivo y sin causa, siempre y cuando cumpla con las indemnizaciones".