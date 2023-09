Crexell: "No estuve ni de vacaciones, ni escondiéndome"

La senadora neuquina Lucila Crexell, respondió a las críticas que recibió debido a su ausencia en una sesión legislativa en la que la aprobación del pliego de la exjueza Ana María Figueroa resultó crucial para el oficialismo. Crexell, cuya ausencia permitió al kirchnerismo obtener la ventaja necesaria para aprobar el pliego, explicó que se encontraba fuera del país debido a compromisos relacionados con su agenda legislativa y no por razones personales.

Mediante una serie de publicaciones en sus redes sociales, la senadora detalló que se encontraba en Bonn, Alemania, donde participó como panelista en un evento internacional sobre energías renovables. Aclaró que esta temática está vinculada a su labor legislativa y, por lo tanto, no se encontraba de vacaciones ni ocultándose.

El Kirchnerismo, en una de sus típicas maniobras, convocó de forma intempestiva a una sesión cuya verdadera finalidad fue tratar la situación judicial de Cristina. La convocatoria se hizo el día anterior a la sesión, resultándome imposible regresar a tiempo. — Lucila Crexell (@LucilaCrexell) September 29, 2023

Crexell también responsabilizó al kirchnerismo por convocar la sesión de manera intempestiva, señalando que se realizó un día antes de la fecha de la sesión, lo que le impidió regresar a tiempo para participar. Además, afirmó que la verdadera finalidad de la sesión era tratar la situación judicial de la senadora Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó la validez y efectividad de la maniobra del oficialismo.

En diálogo con Asi Estamos, programa que se emite por Radio Mitre Patagonia, Crexell afirmó que "cuando me fui de viaje a esta conferencia sobre energías renovables, no había ningún indicio de que se iba a realizar la sesión en el Senado. Se armó un gran circo con un acto que es totalmente inválido como es el pliego de la exjueza Figueroa. Quisieron forzar una aprobación que es nula".

En este sentido, la senadora dijo además que "el oficialismo tenía quorum que lo había acordado con sus aliados y tenía sus votos, no estaba en riesgo la maniobra que querían hacer. Lo que pasó, es que cuando se dieron cuenta de que yo no estaba, pasaron a la senadora de Misiones y quedaron 35 a 35. Me dejaron expuesta a mi y aprovecharon para pegarle a Juntos por el Cambio".

En la sesión en cuestión, la ausencia de Lucila Crexell llevó a un empate de 35 a 35 en la votación sobre el pliego de Ana María Figueroa. La presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, tuvo que desempatar a favor del oficialismo para que el pliego fuera aprobado.