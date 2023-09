Lucila Crexell: "Es el peor Senado de la historia argentina"

En un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos dictaminaron los modelos de alquileres que se debatirán en el recinto. Por parte de la oposición, avanzaron con el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados. Por parte del oficialismo, impusieron como dictamen de mayoría un proyecto con reformas con el apoyo de Unidad Federal. Al respecto, el equipo de Así Estamos por Mitre Patagonia conversó con la Senadora nacional por Neuquén, Lucila Crexell, quien aseguró que se trata de "el peor Senado de la historia argentina".

Este miércoles, en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda en el Salón Arturo Illia, el Senado de la Nación llegó a un acuerdo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos sobre el proyecto de Ley de Alquileres para que sea debatido en el recinto en aproximadamente una semana.

"Se someterán a consideración ambos proyectos, en caso de aprobarse el minoritario se convertirá en ley. De lo contrario, vuelve a diputados", informó Crexell. "No puedo anticipar ningún resultado, es el peor Senado de la historia argentina. Algo sin precedentes. Estamos gobernados por un presidente totalmente enajenado que no cumple ningún rol en la institucionalidad argentina. El problema no es la ley de alquileres, sino la macroeconomía y la estructura argentina totalmente desafectada que perjudica a la población", aseveró.

Antes de la reunión conjunta, el Frente de Todos celebró una reunión de bloque con el fin de ordenar y finalizar la definición de un proyecto único que luego presentaron en el plenario de comisiones.

El bloque kirchnerista explicó que su dictamen, que modifica no solo el proyecto de Juntos por el Cambio que ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, sino que también introduce modificaciones en la ley actual, propone mantener los contratos de alquiler por un período de tres años, actualizar los alquileres cada seis meses, eliminar los pagos anticipados de alquileres y utilizar el índice Casa Propia publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación para actualizar los contratos de alquiler. Este índice se calcula como el menor valor entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación durante el mismo período.

Por otro lado, el bloque de Juntos por el Cambio sigue respaldando el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados el 23 de agosto, que reduce la duración de los contratos de tres a dos años, establece la posibilidad de actualizar los alquileres como mínimo cada cuatro meses y permite que las partes acuerden los índices de actualización.

Al ser consultada por las medidas de corte electoralista anunciadas en los últimos días por el ministro y candidato a presidente, Sergio Massa, la legisladora afirmó que "son producto de un gobierno totalmente desarticulado y de una voracidad por mantenerse en el poder con políticas demagógicas y arbitrarias".

Crexell también se mostró crítica con los sindicatos, que dieron el visto bueno, no solo a la candidatura de Massa sino también a las reformas fiscales implementadas: "Ya no representan a los trabajadores. Al opornerse a una reforma laboral, se oponen a mejores condiciones: ampliar el mercado y aggiornarse a las nuevas realidades del mundo. No les veo un rol constructivo", expresó.

Como integrante del bloque de Juntos por el Cambio, la senadora acompañará la candidatura de Patricia Bullrich, sin embargo se mostró desconfiada acerca de su posible victoria en octubre: "Milei tiene altas chances de ganar por el enojo de la gente y la falta de visiones a largo plazo. Por supuestos que confío en Bullrich para administrar el rumbo del país, pero Juntos por el Cambio tiene mucho que revisar en su interior".