Luis Bertolini: "Comienza una nueva etapa"

De forma casi inmediata, la justicia electoral publicó los resultados de las elecciones municipales en Plottier y, si bien los pronósticos anticipaban una victoria de Luis Bertolini, los números fueron exorbitantes. El candidato de Gloria Ruiz se impuso con un contundente 57.51%, superando con creces (una diferencia que supera los 30 puntos) al ex intendente Andrés Peressini, a quien Ruiz tildó de "vieja política" y le dedicó el cántico "no vuelven más".

Bertolini también aprovechó, no sólo para destacar sus alianzas con las administración provincial entrante y la intendente Gloria Ruiz, sino también a la aplastante victoria que otorgó el ingreso al cuerpo legislativo plotteriense de las listas que acompañaron, dándole mayoría en el Concejo Deliberante que, hasta ahora, estaba en manos del ex intendente Andrés Peressini.

"Estamos sorprendidos porque los porcentajes fueron más altos de lo que esperábamos, finalmente después de mucho tiempo tendremos mayoría legislativa y la gestión del ejecutivo tendrá menos impedimentos. Empieza una nueva etapa con el acompañamiento del Concejo y el gobierno provincial. Sin embargo, los debates continuarán desarrollándose, pero creo que será más fácil concretar los acuerdos de base. Las ocho colectoras que nos acompañaron coinciden con nosotros en este punto", sostuvo Bertolini.

Por último, Bertolini negó que su victoria esté directamente vinculada a las alianzas con Rolando Figueroa, tal como declaró Peressini en los medios de comunicación: "La gente de Plottier se cansó de los mismo de siempre y optó por una nueva opción. El gobernador fue muy claro al decir que no nos va a dar un trato preferencial por compartir el signo político. Esto es el resultado de mucho trabajo en equipo y gestión, no me parece un argumento válido".