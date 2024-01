Relevamiento de planes sociales: se preparan Plottier y Centenario

Continúa el operativo que releva a los beneficiarios de programas sociales provinciales dependientes del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia del Neuquén, bajo la figura de subsidio social transitorio (SST) y subsidio por desocupación, que recibieron el último cobro en diciembre del 2023. Cabe recordar que en la jornada de ayer, viernes, finalizó el relevamiento en la capital neuquina. Ahora, continuará en Centenario y Plottier.

Tal como confirmó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, en comunicación con el programa Neuquén.ar de AM 550 La Primera ; el relevamiento es de carácter obligatorio y continuará desarrollándose. Asimismo, recordó que en la etapa realizada en la capital neuquina, los beneficiarios debían presentarse en el estadio Ruca Che y el 42 por ciento que no lo hizo, no cobrará en el mes de enero.

"El operativo fue muy fluido y la persona que se presentó, que percibía una prestación directa del Estado, pudo hacer el trámite e irse rápido. Fue un operativo tranquilo. Queremos hacer un camino de transformación y cortar con los intermediarios que acercaban las planillas al barrio, ofreciendo planes sociales. Queremos un Estado presente", indicó.

Con respecto al curso que sigue el relevamiento en Plottier y en Centenario, las personas deberán acudir los días asignados con documento en mano acreditando domicilio en la localidad que le corresponde, fotocopia del mismo, certificación negativa de ANSES actualizada e impresa, y la tarjeta de débito asignada para el cobro del programa.

El martes 23 de enero , se realizará el operativo en Plottier, en el Gimnasio Municipal, ubicado en Perito Moreno 623, de 8 a 17. En tanto que el viernes 26 de enero será el turno de Centenario, en el polideportivo Sarmiento ubicado en las calles Canadá y Coronel Villegas, de 8 a 17.

Los operativos se concretan gracias al trabajo mancomunado con los municipios. Además, se contará con la presencia de los cajeros móviles del BPN, para que los usuarios puedan vincular la tarjeta de débito asignada para el cobro del programa, con su huella dactilar, y así operar de manera más segura y sin intermediarios.