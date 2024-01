Bermúdez indicó que el sistema de salud se mantiene a "buena voluntad"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió un proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria a la Legislatura en el día de ayer. La iniciativa es con el objetivo de regularizar la falta de insumos en todos los centros de salud de la provincia, una problemática que viene azotando al área desde ya hace un tiempo.

En declaraciones en La Primera Mañana por AM550, el diputado provincial Marcelo Bermúdez habló sobre la delicada situación que atraviesa el sistema de salud neuquino y remarcó que existe una “deuda enorme que proviene de la gestión anterior” en donde “se deben 11.400 millones de pesos”.

"Tenemos una falta de insumos en casi todos los centros de salud de la provincia", resaltó Bermúdez e indicó que son "de todo tipo", ya que no son solo reactivos y medicamentos , sino también "artículos de limpieza o todo lo que se necesita para tener centros sanitarios como corresponde”. A la vez, marcó que hay equipamientos rotos que no se reparan en tiempo y forma.

Por otra parte, sobre el tema de los presupuestos, sostuvo que "cambian constantemente por culpa del contexto inflacionario" y comentó que se necesita reacomodar a los nuevos precios de los insumos y medicamentos: “Los procedimientos administrativos pueden durar dos o tres meses y los precios cambian todos los días. Este proyecto le dará la posibilidad al Poder Ejecutivo de reestructurar los presupuestos”.

El proyecto plantea crear una comisión formada por integrantes del gobierno de distintas áreas y también por personas del Poder Legislativo. La misma podrá elaborar informes y, cada 45 días, emitir documentos públicos para que la Legislatura y la gente pueda verlos.

Asimismo, el diputado destacó el esfuerzo de todos los profesionales y no profesionales: “El sistema de salud se está manteniendo gracias a la buena voluntad de los profesionales y no profesionales que están en cada uno de los centros”. Aunque, señaló que brindarlo a base de compromiso y garra diaria "no es el servicio óptimo que tenés que brindar porque te falta todo".

Por último, Bermúez dijo que “el sistema de salud está colapsado”, pero que no es la única área en la misma situación. “En materia de seguridad también hay una crisis, hoy la justicia neuquina ha dispuesto que si un delincuente es condenado no puede ir a la cárcel, porque no hay lugar”.

“Estamos en situaciones de emergencia en muchas áreas, ahora estamos con el tema salud, pero más adelante vamos a tener que trabajar para darle herramientas a los demás sectores”, destacó el diputado.