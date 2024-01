Nadia Márquez: "La ley de cultos necesita poder reverse y evaluar algunas cuestiones"

En las últimas horas, se confirmó que la diputada nacional por Neuquén, Nadia Márquez integrará como vocal la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Culto que preside Fernando Iglesias, del PRO. Este viernes, la pastora evangélica habló con Mejor de Tarde por AM550 sobre cómo encara esta nueva responsabilidad a menos de un mes en el Congreso.

Márquez definió su participación en esta Comisión como "un honor y una responsabilidad", y destacó que los diputados que la conforman son "distintos" y con "pensamientos tan diversos".

Además, explicó que la competencia de la Comisión que integra está vinculada a "tratados internacionales, convenciones, conferencias y congresos internacionales, y todos los asuntos en los que la Nación se relacione con estados extranjeros, y todo lo que se refiere al culto: el Patronato en la Nación, los concordatos con la Santa Sede y el libre ejercicio de las iglesias en general establecidas en el territorio argentino". Sobre su función particular, la pastora señaló que "es asistir en la organización y en la preparación de la comisión junto al resto de las autoridades".

Qué relación tiene con Javier Milei

Márquez fue consultada por el vínculo que tiene con el presidente de la Nación e hizo referencia a cómo se manejó el libertario desde la campaña electoral: "Una de las características que yo remarqué es que él hizo mucha docencia de todos los temas que iba hablando. Es decir, los mencionaba y los enseñaba. Con nosotros tuvo varias reuniones (en las que luego dicen que ocurrieron cosas que no ocurrieron), pero se ha tomado el tiempo para poner una pizarra y explicarnos los conceptos, por qué se toman las decisiones que se toman, y ese espíritu docente me agrada mucho, porque él tiene que tomar las decisiones más macro con una mirada muchísimo más amplia que la que podemos tener nosotros", esgrimió la legisladora.

Su pedido de modificación de la Ley de Cultos

Nadia Márquez respondió también sobre su reunión con el secretario de Culto, Alberto Balboa Menéndez en relación a la "necesidad de modificar la ley de cultos en argentina, que es una de las pocas que data de la época de la dictadura". La legisladora argumentó que expuso ante el funcionario que esta ley "necesita, después de tantos años, poder reverse y evaluar algunas cuestiones".

Allí, hizo referencia a "una situación con el registro de la persona jurídica que ocupan las Iglesias", ya que "en la última modificación del código civil, se incorpora a las Iglesias y define a la Iglesia Católica como una persona jurídica de derecho público, y se incorporó al resto de las iglesias como persona jurídicas de derecho privado".

Pasando en limpio, Márquez explicó que "la Iglesia que está en su barrio (fuera de las católicas) no tienen personería jurídica como Iglesia, y tienen que simular ser un club de barrio, o una ONG". En esa línea, aclaró: "Se incorporó la figura de Iglesia, pero todavía no hay una ley propia que la regule, entonces en Neuquén si yo voy a personería jurídica y quiero inscribir una Iglesia no se puede, porque aunque está en el Código Civil no hay una ley que la regule como la de las S.A o S.R.L".

Su visión sobre la situación en la provincia

La diputada nacional por La Libertad Avanza se explayó acerca de la situación provincial en materia de Salud, e indicó que "no es una situación que data desde ahora". Por el contrario, entiende que es algo que se viene "viendo que se aproximaba años atrás, y por eso el gobernador de la provincia envió una ley para tratarlo también en periodo extraordinario y declarar la emergencia en términos sanitarios y poder hacer las reestructuraciones y las compras necesarias, para poder regularizar esta situación en nuestra provincia".

Asimismo, la pastora afirmó ver con "muy buenos ojos" la decisión a nivel provincial y nacional de convocar a sesiones extraordinarias, pidiendo "que sean efectivas y se puedan tratar estos temas, porque Argentina y nuestra provincia también fue recibida con mucho déficit". En esa línea, valoró que en Neuquén "no se abrió un cheque en blanco para que todo el mundo traiga gente, al contrario, se fue tratando de restringir de lo más posible a lo necesario porque el ajuste que hacemos todos los ciudadanos se necesita hacerlo desde el ámbito político también".

Mirá la entrevista completa acá: