El gobierno rionegrino llamó a paritarias y dejó afuera a UnTER

La gestión Weretilneck convocó para el lunes 14 al Consejo de la Función Pública a discutir aumentos salariales para el último trimestre de este año. Las comunicaciones oficiales ya fueron recibidas por ATE y UPCN. Mientras que UnTER quedó afuera del llamado. Este miércoles, desde el gremio de los docentes rionegrinos presentaron a la Secretaría de Trabajo una solicitud formal en la que reclamaron de manera urgente la convocatoria a paritarias para avanzar en la discusión salarial, según el compromiso asumido en la audiencia que se realizó el 13 de agosto pasado.

Tras la presentación, que se realizó en Viedma, los dirigentes expresaron: “desde nuestro sindicato revalorizamos la importancia que tiene el ámbito paritario como espacio de negociación para el beneficio de todos los trabajadores de la educación, y entendemos que urge volver a sentarnos teniendo en cuenta el contexto socio-económico y la necesidad de rediscutir la pauta salarial para los próximos meses”.

Asimismo, explicaron que en la reunión plantearán la derogación de las resoluciones que modifican el régimen de licencias y el sistema de auditorías médicas, como así también el rechazo al tratamiento de la ley que pretende declarar a la educación como servicio esencial.

Durante el miércoles, los docentes realizaron un paro en Viedma, Conesa, Valle Medio y Río Colorado. La concentración se hizo en la rotonda de las rutas 250 y 251, en General Conesa.

Con paros no habrá convocatoria

El ministro de Gobierno, Fabián Gatti confirmó que mientras los docentes rionegrinos continúen con los paros regionales, no habrá diálogo. “No nos sentamos a discutir con violentos. No tienen legitimidad: usar a los chicos para que no tengan clases les quita legitimidad. Las ausencias a sus funciones serán descontadas. A UnTER no se la va a convocar, desde el lunes vamos a trabajar con los demás gremios”.

