El sueco Nils Kastberg participó del foro de Participación Ciudadana en Discapacidad en Neuquén

Nils Kastberg el especialista sueco en protección de la niñez, educación inclusiva y derechos humanos, participó del foro provincial realizado el miércoles pasado en el auditorio de Casa de Gobierno de Neuquén. Al encuentro fueron convocadas organizaciones y asociaciones de personas con discapacidad de toda la provincia, con el fin de escuchar sus experiencias y aportes para luego generar un informe diagnóstico que sirva de base para el diseño de políticas públicas.

Kastberg fue director de Unicef para América Latina y el Caribe entre 2003 y 2009. En la actualidad, dicta clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, donde habla sobre los derechos de la niñez y de las personas con discapacidad.

Durante el encuentro, el especialista manifestó que “tenemos que ayudar a encontrar y reforzar las habilidades, no hablar de las discapacidades”, y aclaró que al referirse a las diferentes condiciones que tienen las personas, éstas pueden ser “personas que tienen una condición física que puede ser permanente o temporaria, o aquellos que viven con algún tipo de condición sensorial y luego hablamos de aquellos que viven con otros tipos de condición, no es una enfermedad, es una condición y muchas veces los obstáculos lo creamos nosotros”,m manifestó.

Para Kastberg, la clave para lograr una sociedad más inclusiva es que tenemos que cambiar cómo nos vinculamos. “Yo tuve a mi padre en una silla de ruedas más de la mitad de su vida, interactuando con él en esa circunstancia aprendí, uno puede sentirse en la oscuridad, pero uno también puede encender la luz y este Foro sirve para eso”, expresó en el encuentro.

En este sentido Kastberg advirtió a aquellos que deben crear políticas de Estado sobre la temática de discapacidad que deben evitar las irregularidades, por ejemplo con los Certificados Únicos de Discapacidad (C.U.D) y además tienen que llegar a todos.

“La meta en la política pública siempre tiene que ser, por un lado, para quienes aún no hemos encontrado o llegado; y por otro, para quienes tratan de abusarse, porque donde hay un beneficio siempre hay aquellos que quieren aprovecharse: si alguien tiene un C.U.D que no lo merece que por favor lo devuelva”, subrayó Kastberg.

En este mismo sentido le dio un mensaje a la sociedad neuquina para que se convierta en una sociedad verdaderamente inclusiva: “Cuando uno ve a una persona con parálisis cerebral, con autismo o ciego, hagámoslo nuestro amigo”, porque lo esencial es que “cada uno pueda ser importante para uno de ellos, eso va a transformar a Neuquén”, aseguró.

Problemática mundial

Kastberg ha recorrido el mundo abordando estas temáticas como docente y conferencista, y advirtió que en el mundo hay una gran problemática.

“En el mundo occidental hay una sobre medicalización, en vez de darles media hora de cariño, de amor a un chico autista, le están dando inyecciones para calmarlo, y me parece muy importante evitar la sobre medicalización, pero en muchos países tenemos el problema de que los esconden, no los sacan a luz, no participan en la escolaridad, no participan en la sociedad, viven alejados, alrededor de cuatro paredes y a dos pasos de la madre, hay que pensar en cómo les abrimos la sociedad a ellos”, manifestó.

En este sentido, el especialista resumió su postura: “Creo que en todas las sociedades del mundo tenemos un enorme desafío, ya que nosotros las personas típicas debemos ser inclusivos. Todos tendríamos que tener al menos un amigo que vive con algún tipo de condición, porque de ellos aprendemos”, señaló.

Repensar los espacios educativos

Consultado por la discriminación que sufren las personas con discapacidad el experto mencionó que la sufren en varios ambientes, el primero es “el entorno familiar, luego la escuela, el club social, la iglesia o el lugar de trabajo”.

“En cada uno de estos espacios hace falta una acción diferente, pero en lo que es educación tenemos que evitar insertarlos a un aula, lo que tenemos que lograr es un cambio curricular que se adapta a la condición de cada uno de ellos, esa es la real inclusión”, y sumó “un niño con síndrome de Down tal vez perdería el tiempo en una clase de matemáticas, pero un niño con síndrome de Down puede cultivar vegetales de un modo que un típico admiraría. Tenemos que ayudar a encontrar y reforzar las habilidades, no hablar de las discapacidades”, concluyó.