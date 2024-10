Fabio, el cartonero zapalino, necesita de la ayuda de todos

Hay hombres y mujeres que en la vida van dejando huellas imborrables con su aporte a la sociedad y en especial con las cualidades de ser buenas personas. Respetuosas, serviciales y trabajadoras. En ese camino se anota Leonardo Fabio Enríquez de 55 años, quien hasta hace dos meses y por varios años se dedicó a la actividad de reciclador por las calles de Zapala.

El cartón desechado por los comercios fue su “materia prima” necesaria para ganarse cada día el sustento para su familia. Durante el año 2022 cumpliendo esa tarea en bicicleta sufrió un accidente en la vía pública que le propinó un fuerte golpe anímico y de salud, del cual aún presenta algunas secuelas. Una de ellas son sus frecuentes episodios de suba de presión arterial. El último fue hace dos meses y prácticamente lo alejó de su trabajo.

Su esposa Alejandra Fuentes en contacto con Mejor Informado señaló que “mi marido sufrió una fuerte suba de presión arterial y quedó muy complicado de salud. Ya no camina bien. Él siempre salía a juntar el cartón en bicicleta y un carrito y ya no lo puede hacer”. Sobre su cuadro sanitario añadió que “no habla bien y quedó sin energía. Está muy débil. Su trabajo era nuestro sustento y para colmo de males las empresas ya no están comprando el cartón. Es muy difícil nuestra vida ahora”.

Ante la imposibilidad de llevar adelante su trabajo, la familia de Fabio atraviesa un duro y difícil momento económico.

“El corazón partido por la mitad”

La familia Enríquez-Fuentes siempre ha tenido una existencia con realidades totalmente adversas, pero nunca le mezquinaron la espalda al trabajo y supieron salir adelante. Aún con la triste pérdida de su hijo Ítalo, quien por más de 20 años hasta su fallecimiento padeció la enfermedad de la Esclerosis Tuberosa. Y por esas cosas del destino el año pasado su hija Alexia fue sometida a una complicada cirugía en el Hospital Garrahan debido al Wolff Parkinson White, una enfermedad que afecta su corazón desde los 10 años. Todas esas cargas fueron soportadas con increíble valentía y siempre apostando a la vida de reciclador de Fabio. Sin embargo en la actualidad la realidad es otra. “Hace dos años mi esposo sufrió el accidente en la calle que lo dejó con el corazón partido a la mitad. Hoy está con la medicación para el corazón y la presión, pero aun así su presión es alta y corre mucho peligro”, contó con preocupación Alejandra.

Una ayuda para salir adelante

Ante la imposibilidad de llevar adelante su trabajo, la familia de Fabio atraviesa un duro y difícil momento económico. “Este año mi esposo aproximadamente entre 3 y 4 meses volvió a repetir episodios de presión arterial alta lo cual lo ha dejado impedido de subirse a la bicicleta para salir a trabajar”, remarcó Alejandra. Agregó que “hoy por hoy solo yo estoy haciendo changas de limpieza, cuidados de abuelos y de lo que salga para poder sobrevivir. Mi único objetivo es que el gobierno provincial o municipal lo ayude a solucionar este gran problema que además de la salud física, también sufre emocionalmente Fabio”. Más adelante recordó que su pareja fue cartonero durante más de 20 años y que hace seis meses cerraron la fábrica donde vendía el cartón. “Yo hago changas pero nada alcanza. Debemos luz, agua y el gas que seguramente nos van a cortar en estos días. La situación de mi esposo es que ya no puede trabajar”. A continuación hizo un pedido solidario: “Les solicito de todo corazón que la gente con la que él trabajaba pueda llevar el cartón a casa, y si alguien quiere ayudar con mercadería todo es bienvenido. Si alguien necesita empleada estoy a disposición”.

Para los que quieran colaborar con la familia Enríquez-Fuentes se pueden comunicar al número de teléfono 2942-690043 o al alias ale.2003italo